Nelle prossime puntate di Forbidden Fruit (Yasak Elma), dopo settimane di tensioni, Ender farà un passo inaspettato. La donna si presenterà a casa di Yildiz per chiederle scusa per il suo comportamento e proporle di ricominciare da zero. Non tutti, però, crederanno alla sincerità del suo gesto, aprendo la strada a nuovi risvolti nelle trame della soap.

Anticipazioni Forbidden Fruit: Ender chiede scusa a Yildiz ma c'è un'ombra

Ender si recherà a casa di Yildiz senza preavviso. Dopo un primo momento di freddezza, le confesserà di essersi comportata ingiustamente nei suoi confronti durante il difficile periodo seguito alla separazione da Kaya.

"So di averti fatto un torto, ma stavo attraversando un momento molto difficile", le dirà, cercando di spiegare le ragioni del suo comportamento. Yildiz, però, le ricorderà di averla umiliata davanti a tutti e di non averle mai dato la possibilità di spiegarsi, costringendo Ender a un definitivo esame di coscienza per abbattere quel muro di diffidenza.

Ender e Yildiz fanno pace, scatta l'abbraccio

Nel corso del confronto, Ender ammetterà di aver frainteso il rapporto tra Yildiz e Sahika e di essersi lasciata condizionare dalla situazione. La donna spiegherà di non voler più trascinarsi rancori nel nuovo capitolo della sua vita e le proporrà di ricominciare la loro amicizia.

Le sue parole sorprenderanno Yildiz, che finirà per accettare le scuse.

Le due si abbracceranno emozionate e si giureranno di affrontare ogni futura incomprensione parlando apertamente. "Da oggi basta litigi. Se ci sarà un problema, ce lo diremo in faccia", prometteranno le due donne, suggellando così la ritrovata alleanza.

Il sospetto di Asuman, Ender mente?

Dopo la partenza di Ender, Asuman non nasconderà i propri dubbi. La donna dirà alla figlia di non fidarsi dell'ex moglie di Halit, convinta che dietro quel gesto si nasconda un secondo fine.

"Una persona che ti ha fatto del male una volta può rifarlo ancora", le dirà, invitandola a non abbassare la guardia. Yildiz, invece, difenderà Ender, sostenendo che sia stata sincera e che abbia semplicemente deciso di mettere da parte il passato. Le parole della madre, però, lasceranno aperti molti interrogativi sulle reali intenzioni della donna.