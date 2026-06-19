Yildiz sarà cacciata dalla villa da Sultan, ma Serhat non la lascerà andare nella puntata de L'Erede di venerdì 26 giugno: le urlerà di tornare indietro e restare accanto a lui.

Le anticipazioni tv rivelano che Serhat sceglierà di far restare Yildiz a un passo dalla partenza e Melek non la prenderà affatto bene. Lui dirà a sua moglie che ha tenuto Yildiz per compassione, ma in realtà poco prima non riusciva a smettere di pensare a lei.

L'Erede diviso tra le due donne della sua vita: fantasie su Yildiz

Le anticipazioni de L'Erede raccontano che presto Serhat si troverà in difficoltà con le sue due mogli.

Se nelle puntate andate in onda era chiaro che l'uomo non avesse occhi per Melek, con il passare dei giorni i dubbi aumenteranno perché la bellezza e la disponibilità di Yildiz si faranno strada nel suo cuore. Serhat sarà turbato dalle attenzioni di Yildiz che tenterà di sedurlo, ma lui non cederà. Le cose peggioreranno quando Akif sarà colpito al posto di suo fratello durante un agguato. Serhat non immaginerà nemmeno lontanamente che Akif aveva architettato tutto per ottenere il suo perdono e penserà che gli abbia salvato la vita. L'Erede penserà a fare giustizia per suo fratello, in gravi condizioni in ospedale, e tutto porterà a uno degli uomini di Ziyan, il padre di Yildiz. L'affronto sarà troppo grande e tutta la famiglia Yelduran sarà d'accordo: la seconda moglie di Serhat non potrà restare alla villa, anche perché la sua famiglia ha rotto il patto stabilito tanti anni fa.

La scelta di Serhat lascia la famiglia senza parole

Nella puntata de L'Erede di venerdì 26 giugno, Sultan caccerà Yildiz dalla villa e senza dire niente a sua nuora ordinerà alla servitù di preparare i suoi bagagli. Nel frattempo, Serhat non potrà dimenticare i brevi momenti trascorsi con Yildiz e mentre sarà nel letto con Melek avrà delle fantasie su di lei, in dormiveglia. Serhat si sveglierà di colpo, ma sua moglie non sospetterà dei suoi pensieri, soprattutto perché Yildiz di lì a poco lascerà la villa. La seconda moglie di Serhat scenderà le scale con la sconfitta negli occhi, mentre tutti assisteranno alla sua partenza. Dal balcone, anche Serhat e Melek vedranno Yildiz allontanarsi lentamente.

Ad un certo punto, l'Erede romperà il silenzio e urlerà il nome di Yildiz, ordinandole di tornare indietro. Melek non crederà alle sue orecchie e Serhat le spiegherà che le dispiace troppo per quella ragazza che non ha un posto dove andare e che contava su di lui per un futuro migliore. Con un sorriso sornione, Yildiz riprenderà il suo posto alla villa, certa che presto si sbarazzerà di Melek.