Sevde andrà a casa Kordağlı, dalla moglie di Ziyan nelle prossime puntate de L'Erede: "Tuo marito abusò di me", le dirà dicendole che l'uomo ha cercato di toglierle la vita poco prima per farla tacere.

Le anticipazioni tv rivelano che Meryem caccerà Sevde in malo modo, dandole della pazza. Quando troverà le noci nelle tasche di Ziyan, però, capirà che la donna non ha mentito e suo marito le ha sempre nascosto il suo segreto.

Le minacce di Ziyan a Sevde ne L'Erede

Le anticipazioni de L'Erede raccontano che il segreto sulle origini di Melek avrà le ore contate.

La moglie di Serhat scoprirà che è stata adottata da Hilmi e Nergis, ma non solo: Sevde le farà capire che è lei la sua madre naturale. Confusa dal comportamento della donna, Melek non saprà cosa credere, ma chiederà ai suoi genitori di fare il test del Dna per dissipare ogni dubbio. Nel frattempo, Ziyan Kordağlı, inizierà a tremare e per questo non esiterà a minacciare pesantemente Sevde. L'uomo, padre segreto di Melek, intimerà alla sua ex amante di non rivelare mai a nessuno la loro relazione, altrimenti le toglierà la vita. Per farsi capire bene, Ziyan afferrerà Sevde e le mostrerà quanto sarebbe facile per lui spingerla nel lago e mettere fine alla sua vita. "Questo è il mio ultimo avvertimento per te", dirà l'uomo chiedendo a Sevde di andare avanti senza più pensare al passato.

Lei fingerà di annuire, ma gli metterà delle noci in tasca. L'indomani, Sevde andrà a prendersi la sua rivincita.

La verità di Sevde distruggerà Meryem

Nelle prossime puntate de L'Erede, Sevde si presenterà a casa Kordağlı chiedendo da mangiare. La signora Meryem ordinerà alla servitù di preparare da mangiare a Sevde che avrà qualcosa di molto importante da dirle. "Tuo marito ha cercato di uccidermi", dirà Sevde che farà capire a Meryem di conoscere molto bene Ziyan. "Lui mi ha disonorata anni fa, ha abusato di me", continuerà, "E ha cercato di togliermi la vita per farmi tacere". "Io e Ziyan abbiamo una figlia". Meryem non crederà a una sola parola di Sevde e la caccerà via in malo modo, ma prima di andare via la donna le dirà di guardare nelle tasche di suo marito. Meryem troverà le noci e capirà che Sevde non ha mentito.