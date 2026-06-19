Il palinsesto estivo 2026 di Canale 5 è ormai delineato. Ecco cosa succederà al consueto appuntamento con Beautiful

La soap ambientata a Los Angeles non andrà in vacanza. Mediaset ha confermato la messa in onda delle vicende della famiglia Forrester per tutta l'estate, garantendo quindi la continuità delle trame anche nei mesi di luglio e agosto.

Niente repliche a lungo termine, in teoria. A ogni modo, chi si aspetta episodi pieni e ritmi serrati dovrà fare i conti con la consueta strategia di ridimensionamento che la rete del Biscione è solita adottare durante la stagione estiva.

Nulla di davvero soprendente... I fan di Beautiful sono ormai abituati a puntate frammentate da numerose interruzioni pubblicitarie, spesse ridotte all'osso tramite introduzioni riassuntive e continue reiterazioni delle scene clou.

A partire dalle prossime settimane, il tempo effettivo del racconto si ridurrà ulteriormente. La soap andrà infatti in onda nel formato mini: per evitare di consumare troppo velocemente gli episodi in prima visione in un periodo a ridotto bacino di utenza, Canale 5, come già fatto negli anni scorsi, trasmetterà solo mezza puntata inedita al giorno, per un totale inferiore ai 10 minuti di trama reale.

Palinsesto Canale 5: cosa succede a Ferragosto e Beautiful e alle altre soap pomeridiane

Il girato inedito quotidiano verrà dunque ampiamente intervallato da riassunti e blocchi pubblicitari. Ma non dovrebbero esserci interruzioni nella messa in onda. L'unico stop temporaneo ai nuovi episodi si concentrerà verosimilmente nella settimana di Ferragosto, dove lo slot pomeridiano verrà coperto da brevi repliche riassuntive, per poi tornare alla regolare programmazione subito dopo.

Basandoci su quanto accaduto gli anni scorsi, i giorni dedicati alle puntate recap saranno quelli della settimana "calda". Da lunedì 10 agosto a sabato 15 agosto. Per quanto concerne l'orario di messa in onda, non si registrano novità: l'appuntamento quotidiano è confermato dal lunedì al sabato alle 13:40/13:45, mentre la domenica l'inizio è leggermente anticipato verso le 13:35.

Subito dopo le vicende dei Forrester, lo slot pomeridiano continuerà a essere occupato dalle altre produzioni seriali della rete. Tra i titoli di punta della stagione estiva si confermano Forbidden Fruit, Far Away e Racconto di una Notte, il nuovo titolo turco molto seguito con protagonisti Burak Deniz e Su Burcu Coskun. Quest'ultima soap, in base agli ascolti, potrebbe lasciare definitivamente il posto a Tutto per la mia famiglia (trasmessa di pomeriggio a partire dal 15 giugno come espirimento da parte della rete).

Recap sulle ultime puntate di giugno

Per gran parte del mese, la soap in onda su Canale 5 ha raccontato della prigionia di Steffy. Dopo essere stata narcotizzata da Luna, la giovane CEO della Forrester Creations si è risvegliata intrappolata all'interno di una gabbia nel vecchio edificio della Design Beyond.

Una struttura destinata alla demolizione.

Luna ha tenuto Steffy segregata per impedirle che rivelasse che era stata lei, e non sua madre Poppy, a uccidere Tom Starr e Hollis somministrando loro del siero della verità letale. A salvare Steffy è intervenuto suo marito Finn, dopo una lunga ricerca.

Infine, Luna è stata arrestata. E ha già confessato a sua madre i motivi che l'hanno spinta a macchiarsi dei due delitti: non voleva perdere la posizione di vantaggio acquisita come "figlia" di Bill Spencer.