Sultan umilierà Yildiz e la caccerà dalla villa nelle prossime puntate de L'Erede: la seconda moglie di Serhat troverà i suoi bagagli alla porta.

Le anticipazioni tv rivelano che Akif organizzerà un agguato facendo ricadere la colpa sui Kordağlı. Nel frattempo Melek si alleerà con Dalyan e tornerà alla villa. Sultan considererà la famiglia di Yildiz colpevole di aver attentato alla vita di suo figlio e le preparerà i bagagli.

Il piano di Akif cambierà tutto ne L'Erede

Le anticipazioni de L'Erede raccontano che presto Yildiz dovrà subire la rabbia di tutta la famiglia Yelduran.

Tutto avrà inizio con un piano di Akif che salverà la vita a Serhat per guadagnarsi la sua fiducia. In realtà ad organizzare l'agguato sarà proprio il fratello maggiore, ma nessuno lo saprà perché il sicario che premerà il grilletto sarà un uomo della famiglia Kordağlı. A reggere il gioco ad Akif sarà Yusuf, l'unico a conoscere la verità sull'imboscata. Il fedele collaboratore affiancherà Serhat nelle indagini e dopo aver fatto sparire Ilyas, l'uomo che ha premuto il grilletto, catturerà suo padre. I Kordağlı si diranno estranei a tutto questo, ma non ci saranno prove valide a scagionarli. "Non possiamo più provare la nostra innocenza", dirà Ziyan a Asir, "Chiunque ha organizzato tutto questo ha fatto un ottimo lavoro".

Nel frattempo, Akif si riprenderà, ma per Yildiz tutto cambierà all'improvviso.

La sconfitta di Yildiz e la vittoria di Melek

Nelle prossime puntate de L'Erede, Melek stringerà un accordo con Dalyan, il cugino di Yildiz innamorato di lei. I due avranno un obiettivo in comune: fare in modo che la ragazza lasci Serhat e la villa. Per questo motivo, Melek tornerà da suo marito e gli starà accanto durante la convalescenza di Akif. Nel frattempo, Yildiz dovrà subire l'odio di tutta la famiglia: Nurgul la sentirà parlare al telefono quando dirà che spera che Akif muoia. Dalla parte della seconda moglie di Serhat non ci sarà più nemmeno Sultan, visto che la donna sarà certa della colpevolezza della sua famiglia.

Yildiz farà un ultimo tentativo di sedurre Serhat con un vestito provocante e lui la respingerà, anche se a fatica. Tutto porterà ad un'unica soluzione: cacciare Yildiz dalla villa. Sultan farà preparare i bagagli dalla servitù e Yldiz sarà mandata via dalla padrona di casa. Serhat assisterà a tutto e non potrà fare a meno di pensare alla sua seconda moglie che lo ha implorato di tenerla con sé.