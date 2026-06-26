Negli episodi di Tempesta d'amore in onda dal 29 giugno al 4 luglio, gli spoiler vedono un momento di crisi tra Henry e Larissa: l'uomo infatti, spiega alla sua nuova fiamma di essere confuso e di pensare ancora alla sua ex Maxi. Intanto Fanny inizia a conoscere Jonas, ma dopo un paio di uscite la donna comprende che non è l'uomo adatto a lei e quindi decide di chiudere la frequentazione.

Le puntate della soap opera tedesca vengono trasmesse dal lunedì al venerdì su Rete4 alle ore 10:45. Inoltre è possibile recuperare tutti gli episodi sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Anticipazioni Tempesta d'amore

Le anticipazioni di Tempesta d'amore vedono ancora una volta protagonista il triangolo amoroso tra Maxi, Henry e Larissa. In particolare, quest'ultima è stufa che il suo futuro marito non le dedichi le giuste attenzioni ad un passo dalle nozze. Nel momento in cui la donna comunica ad Henry di voler rimandare le nozze, l'uomo fa una confessione inaspettata: Sydow ammette di essere stato precipitoso a fare la proposta di matrimonio, poiché ancora innamorato della sua ex Maxi Saalfeld. Archiviati i problemi di cuore, Larissa decide di mettere da parte l'orgoglio e aiuta Henry e MAxi ad incastrare Sophia.

Michael dopo essere tornato guarito dall'Amazzonia chiede a Yannik di sostituirlo perché intende occupare il suo tempo nello studio del farmaco per la Manus Immobilis.

Greta e Miro invece hanno deciso di comune accordo di non sapere il risultato del test per la trisomia, ma su consiglio di Yvonne i due coniugi cambiano idea e lo comunicano al dottore. Per quanto riguarda Eric, il trauma subito dal rapimento di Sophia continua ad essere forte: motivo per cui l'uomo decide di farsi seguire da Michael.

Fanny fa un nuovo incontro

Yannik decide di presentare un suo paziente a Fanny. Inizialmente la donna non intende intraprendere alcuna frequentazione, ma successivamente decide di dare un'opportunità a Jonas visto che trova molti punti in comune con lui. Al contrario Vincent non sembra vedere di buon occhio la nuova frequentazione di Fanny: secondo lui, l'uomo cerca solo di provocarlo in modo da screditarlo agli occhi della donna. In seguito all'ennesimo scatto di rabbia da parte di Jonas, Fanny decide di interrompere la frequentazione poiché ritiene che non sia l'uomo adatto a lei.