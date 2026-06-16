Stando alle ultime indiscrezioni, le registrazioni di Temptation Island sarebbero già terminate e il cast starebbe per lasciare la Calabria. Amedeo Venza sostiene di essere a conoscenza della decisione che avrebbero preso Sara e Gabriele al falò di confronto definitivo: si dice che i due si sarebbero detti addio anche a causa dei presunti tradimenti passati della ragazza.

Il rumor sul confronto al falò

Voci sempre più insistenti sostengono che ben quattro coppie di Temptation Island 2026 avrebbero affrontato il falò di confronto definitivo molto prima rispetto al previsto, e ciò avrebbe ridotto la durata delle riprese da 21 a 10 giorni complessivi.

Tra i fidanzati che avrebbero avuto un faccia a faccia anticipato ci sarebbero anche Gabriele e Sara, in crisi a causa della poca fiducia del ragazzo nei confronti della compagna.

Stando a quello che ha svelato Amedeo Venza su Instagram, il viaggio nei sentimenti dei due giovani si sarebbe concluso senza un lieto fine.

"Le registrazioni sono finite. Piccolo spoiler: Gabriele e Sara sono usciti separati. Lei lo aveva già tradito in passato", ha scritto l'influencer sui social.

La presentazione al pubblico di Temptation Island

Nel video che hanno registrato prima di partire per la Calabria, Gabriele e Sara hanno spiegato perché il loro rapporto è entrato in crisi dopo alcuni anni.

"Io sono convinto che lei mi ha tradito, ho trovato alcune chat.

Non mi fido più e per questo ho deciso di scrivere a Temptation Island", ha raccontato il giovane qualche settimana fa.

La ragazza è intervenuta solo per rimproverare il fidanzato quando ha detto che non le avrebbe fatto mancare nulla: "Ti fermo subito, stai parlando di cose materiali".

Il 24 giugno l'esordio in televisione

Mercoledì 24 giugno inizierà il del viaggio nei sentimenti delle sette coppie del cast della nuova edizione di Temptation Island e la voce narrante sarà ancora una volta quella di Filippo Bisciglia.

Stando alle ultime indiscrezioni, i telespettatori dovrebbero assistere a ben quattro falò di confronto anticipati già nelle prime puntate, ma molto dipenderà dal montaggio e da come verranno proposti i diversi colpi di scena che ci sono stati all'interno dei villaggi durante le riprese.