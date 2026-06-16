Pia e Ricardo non avranno un lieto fine a La Promessa: la loro storia d'amore finirà e il signor Baeza lascerà il palazzo per molti mesi.

Le anticipazioni rivelano che le difficoltà per Pia e Ricardo saranno più forti del sentimento. Dopo gli ostacoli di Cristobal, Pia e Ricardo si separeranno e lui deciderà di andare via per lasciare che la donna possa stare vicino a suo figlio.

Pia e Ricardo: amore impossibile a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa annunciano che tra Pia e il signor Baeza non ci sarà un lieto fine, almeno fino alla quinta stagione che è ancora in corso di Spagna.

I due innamorati porteranno avanti la loro relazione, ma per poco tempo, perché presto Cristobal scoprirà tutto e sarà molto severo. Il maggiordomo sorprenderà il bacio di Pia e Ricardo e il suo provvedimento sarà drastico: uno dei due dovrà lasciare il palazzo. Per i due innamorati questo segnerà l'inizio della fine, anche se in un primo momento grazie a Manuel entrambi resteranno a La Promessa. Non potendo ricorrere al licenziamento, Cristobal troverà un nuovo modo per punire Pia e Ricardo: affidare loro i lavori più umili. Nonostante la lunga carriera, i due protagonisti torneranno ad essere considerati meno di apprendisti, ma i provvedimenti non finiranno qui. Dopo averci pensato bene, Cristobal troverà il modo giusto per separare gli innamorati evitando l'ingerenza di Manuel.

Con il pretesto di un lavoro urgente ad un altro palazzo, Cristobal spedirà Pia lontano da Lujan.

Ricardo sarà assente per molti mesi

Nelle prossime puntate de La Promessa, Pia sarà costretta a partire e questo la addolorerà moltissimo soprattutto perché starà lontana dal suo bambino. Ricardo si sentirà fortemente in colpa per questo e dopo qualche settimana andrà via, certo che Pia sarebbe tornata al suo posto. Le previsioni di Ricardo si riveleranno esatte perché Cristobal riprenderà Pia a lavorare a La Promessa. Del padre di Santos, invece, non si saprà nulla per molti mesi. L'uomo tornerà solo dopo la morte di sua moglie Ana, per stare accanto a Santos. Il suo rapporto con Pia, però, non sarà più lo stesso e i due a stento si rivolgeranno la parola. Il grande amore di un tempo sembrerà un lontano ricordo.