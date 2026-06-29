La curiosità dei fan di Temptation Island è tutta per quello che accadrà nella seconda puntata, in particolare su quanto spazio verrà dato a Sara e Gabriele dopo quello che è emerso nei giorni scorsi. Gabriele Parpiglia si è detto quasi convinto del fatto che nell'appuntamento in onda il 1° luglio ci sarà un veloce accenno al percorso dei due, per poi passare al falò di confronto che metterà fine al loro viaggio nei sentimenti in pochissimo tempo.

Le informazioni che circolano sul web

Da alcuni giorni sul web non si parla d'altro che dei video a luci rosse che Sara e Gabriele di Temptation Island avrebbero realizzato tempo fa e che sono diventati virali dopo la messa in onda della prima puntata.

La produzione ci ha tenuto a chiarire che non era a conoscenza né di questi filmati né del fatto che i due avrebbero partecipato a diverse dirette interattive a pagamento su piattaforme per adulti, e anche i diretti interessati lo hanno confermato in video che sono stati postati sui profili social del reality prima del weekend.

Il polverone che si è alzato sul passato della coppia avrebbe spinto gli addetti ai lavori a prendere una decisione piuttosto drastica sulle prossime puntate.

Lo spoiler di Gabriele Parpiglia

Tra i tanti che si sono occupati di questa vicenda c'è Gabriele Parpiglia, che nella sua newsletter ha anche dato un'anticipazione molto interessante sulla prossima puntata di Temptation Island.

"Grazie ad alcune info ho saputo che nella seconda puntata ci sarà un taglio netto e un falò anticipato per far svanire questa brutta pagina il prima possibile", ha svelato il giornalista su quello che dovrebbe accadere nell'appuntamento in onda mercoledì 1° luglio.

Il futuro a Temptation Island

Stando alle tante indiscrezioni che circolano in questi giorni, il racconto del viaggio nei sentimenti di Sara e Gabriele dovrebbe terminare già nella seconda puntata per volontà della produzione.

Per evitare di dare ulteriore spazio alla coppia che è sulla bocca di tutti per comportamenti che andrebbero contro le linee guida della rete, gli autori di Temptation Island avrebbero deciso di far concludere il loro percorso nell'appuntamento che sarà trasmesso in tv il 1° luglio.