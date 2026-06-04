The 50 Italia è stato un successo, per questo Amazon ha rinnovato il format per almeno un'altra stagione. Come si legge su Fanpage.it in queste ore, sarebbero già in corso i casting per cercare i personaggi famosi che da settembre registreranno le puntate della seconda edizione, che presumibilmente sarà disponibile a partire dalla prossima primavera.

Il futuro di The 50

Venerdì 5 giugno saranno pubblicati gli ultimi tre episodi di The 50 Italia, e la curiosità degli spettatori è tutta per la "battaglia" finale che porterà alla proclamazione del vincitore.

A poche ore dalla fine della prima edizione del nuovo reality Amazon, sul web si è diffusa la notizia secondo la qualche ci sarebbero già lavori in corso per un'altra stagione.

Stando a quello che è emerso, sarebbero già cominciati i casting dei personaggi famosi che vorrebbero partecipare al format che nell'ultimo mese ha spopolato su Prime Video e sui social: si dice che gli autori sarebbero alla ricerca di star del web e della tv disposti a tutto pur di superare le sfide proposte dal Leone.

Le registrazioni delle nuove puntate dovrebbero svolgersi a settembre nel castello per circa otto giorni, proprio com'è accaduto lo scorso autunno con la prima edizione.

Attesa per il vincitore della prima edizione

Tra meno di 24 ore calerà il sipario sulla prima edizione di The 50 Italia: allo scoccare della mezzanotte tra il 4 e il 5 giugno, infatti, su Prime Video saranno caricate le ultime tre puntate del reality.

I concorrenti ancora in gioco dovranno affrontare sfide sempre più difficili, ma solo alcuni di loro riusciranno ad approdare alla finale.

Il vincitore sarà eletto al termine della gara tra i finalisti e sarà colui/lei che avrà la meglio nella prova per la conquista del montepremi (interamente devoluto ad un follower del primo classificato).

I rumor sui favoriti

Le indiscrezioni del web sostengono che a qualificarsi per la sfida finale dovrebbero essere Helena, Shaila, Tavassi, Fusca e Diamante.

I concorrenti che riusciranno a salvarsi dalle ultime eliminazioni, infatti, gareggeranno per il montepremi e per il titolo di miglior giocatore della prima edizione italiana di The 50.