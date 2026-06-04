Nare cadrà per una spinta e avrà delle perdite nella puntata di Far Away di giovedì 11 giugno: a farla cadere sarà Sahin durante una lite con Ozkan.

Le anticipazioni tv rivelano che Nare sarà terrorizzata all'idea di perdere il figlio che ha in grembo. Emergerà anche la sua storia d'amore proibita con il cugino Sahin.

Nare, l'unica amica di Alye in Far Away

Le anticipazioni di Far Away raccontano che nelle prossime puntate sarà approfondita la storia di Nare, la sorella di Cihan. Della famiglia Albora, lei sarà l'unica a tendere una mano ad Alye, in grave difficoltà con la famiglia di suo marito.

Dopo la morte di Boran, infatti, Sadakan pretenderà di tenere con sé il piccolo Deniz. Alye avrà solo una possibilità per stare con suo figlio: sposare Cihan, il fratello di suo marito. La donna farà di tutto per scappare e l'unica della famiglia che proverà ad aiutarla sarà proprio Nare. Quest'ultima rivedrà in Alye la sua sofferenza e non la lascerà da sola. Attraverso dei flashback si apprenderà la difficile storia di Nare che con un bimbo in grembo vive a casa degli Albora dopo che suo marito Ozkan le ha messo le mani addosso. La donna avrà la protezione della sua famiglia che impedirà ad Ozkan di avvicinarsi a lei, ma non sarà affatto semplice. L'uomo, infatti, non accetterà di vivere lontano da sua moglie e spesso si scontrerà con gli Albora per questo motivo.

L'amore impossibile di Sahin e Nare

Nella puntata di Far Away di giovedì 11 giugno, emergerà che a tenere molto a Nare sarà anche suo cugino Sahin Albora. Tra quest'ultimo e la sorella di Cihan non ci sarà solo un semplice rapporto di parentela: i due, infatti, un tempo erano amanti e il loro sentimento non si è mai sopito. Si evincerà che Sadakan ha ostacolato la storia d'amore dei due, perché Sahin è il figlio di Ekmel, da anni in prigione per un imbroglio ai danni di suo fratello Hasan per il controllo degli affari. Okzan tornerà all'attacco e andrà a villa Albora dove avrà un durissimo scontro con Sahin. Al culmine del litigio, il cugino darà una spinta a Nare che a causa della caduta avrà delle preoccupanti perdite. Terrorizzata all'idea di perdere il bambino in grembo, la giovane donna sarà portata in ospedale.