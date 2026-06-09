La puntata di Un posto al sole del 9 giugno si è chiusa con Leo intento a manipolare Cristina, facendole credere di provare qualcosa per lei. Per un attimo è sembrato che il piano funzionasse davvero. Le anticipazioni delle puntate in onda fino al 19 giugno rivelano però che la giovane Ferri non è così sprovveduta come sembra e che a breve deciderà di prendersi la sua rivincita. Una mossa che finirà per riavvicinarla al padre, ma che porterà anche a un nuovo dialogo tra Roberto e Greta. E Marina, come prevedibile, non la prenderà affatto bene.

Upas, Cristina smaschera Leo e parte da sola con la madre

Nel finale di puntata Leo sembrava ormai a un passo dal convincere Cristina di essere attratto da lei. Stavolta, però, la ragazza non si farà abbindolare. Le anticipazioni rivelano che manderà all'aria la vacanza, o meglio sceglierà di partire da sola con sua madre, lasciando a Napoli i suoi due ormai ex amici. Una decisione netta, che racconta una Cristina più lucida di quanto i suoi coetanei credessero. Il coraggio della figlia colpirà molto Roberto e proprio questo episodio spiacevole finirà per riavvicinarli. Cristina capirà che il padre, in fondo, voleva soltanto proteggerla.

Un posto al sole, Roberto si riavvicina alla figlia e a Greta

Al ritorno del rapporto padre figlia corrisponderà anche un riavvicinamento tra Ferri e Greta: Roberto si offrirà infatti di accompagnare l'ex e la figlia all'aeroporto, conferma che le due partiranno da sole. Le anticipazioni rivelano però che nelle prossime puntate l'uomo si accorgerà dell'apprensione di Marina e farà di tutto per rassicurarla. Resta da capire se e quando Greta e Cristina torneranno, visto che la loro partenza è ormai imminente. Tutto lascia pensare, comunque, che questa storia abbia ancora molto da raccontare.

Il resto delle trame dal 15 al 19 giugno: Eduardo in trappola, torna Viola

Angelo, sotto pressione da parte di Grillo, organizzerà il furto a casa Ferri per incastrare Eduardo.

Michele sarà sempre più sotto teso a causa delle continue ingerenze di Ferri sul suo lavoro.

Viola proverà, a fatica, a far riavvicinare Raffaele e Ornella.

Gianluca parlerà con la madre di Anna e si avvicinerà sempre più alla verità.

Manuela vorrebbe far visita a suo padre durante le vacanze, ma Serena cercherà di farle cambiare idea, mettendo in allarme la gemella.