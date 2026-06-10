Importanti novità per i fan de La Promessa, la soap spagnola che continua a registrare ottimi ascolti nel preserale di Rete 4. Mediaset ha infatti deciso di premiare il successo della serie con un significativo cambio di programmazione che porterà gli spettatori a trascorrere un'intera serata tra intrighi, passioni e colpi di scena.

A partire da sabato 13 giugno, la celebre soap approderà ufficialmente anche in prima serata su Rete 4, con un appuntamento speciale che si preannuncia ricco di emozioni. La messa in onda è prevista dalle 21:35 fino alle 23:50 circa, per una vera e propria maratona televisiva composta da tre episodi inediti consecutivi.

Una scelta strategica da parte di Mediaset che punta a consolidare ulteriormente il successo della serie spagnola, diventata ormai uno dei punti di riferimento del daytime della rete. Il consueto appuntamento delle 19:45 rimarrà invariato, consentendo così ai telespettatori di seguire sia la puntata quotidiana sia lo speciale serale.

Perché Mediaset ha deciso di allungare La Promessa

Il successo della soap ambientata nella tenuta dei marchesi De Luján ha convinto l'azienda a investire ulteriormente sul prodotto. Gli ottimi risultati ottenuti nel preserale hanno spinto i vertici della rete a testare il potenziale della fiction anche nella fascia più competitiva del sabato sera. La nuova collocazione permetterà inoltre di accelerare alcune storyline particolarmente attese dal pubblico.

L'appuntamento speciale offrirà una narrazione più intensa e coinvolgente, con numerosi sviluppi destinati a modificare gli equilibri all'interno della tenuta.

Anticipazioni La Promessa, trama della puntata serale di sabato 13 giugno

Le puntate in onda durante la serata del 13 giugno saranno caratterizzate da eventi cruciali per diversi protagonisti.

L'arrivo del dottor Guillen si rivela fondamentale per salvare la piccola Rafaela, le cui condizioni di salute destano forte preoccupazione. Tuttavia, l'intervento del medico finirà per avere conseguenze negative per Simona e Ricardo, creando nuove tensioni all'interno della tenuta.

Nel frattempo, Leocadia continua a essere molto preoccupata per la reputazione della figlia e torna a fare pressioni su Lorenzo, chiedendogli di intervenire per sistemare una situazione sempre più delicata.

Grande spazio sarà dedicato anche allo scontro tra Curro e il capitano Lorenzo de La Mata. L'ostilità tra i due raggiungerà livelli preoccupanti, tanto da costringere Cristóbal a intervenire personalmente. Il nuovo maggiordomo capo, già al centro di numerose polemiche per i suoi modi severi, inviterà Curro a non provocare ulteriormente Lorenzo per evitare conseguenze imprevedibili.

Sul fronte sentimentale, Toño appare sempre più attratto da Enora e trova in Manuel un prezioso confidente. Quest'ultimo, però, lo mette in guardia dal rischio di soffrire qualora i suoi sentimenti non fossero ricambiati. Intanto Enora si rende conto che Manuel non ha ancora dimenticato Jana e che il suo amore per la giovane continua a essere più forte che mai.

Le condizioni della piccola Rafaela iniziano finalmente a migliorare grazie alle cure ricevute, rafforzando la determinazione di Catalina e Adriano a non piegarsi alle minacce del barone di Valladares. I due saranno sempre più convinti di dover combattere per difendere la propria famiglia e il futuro della bambina.

La scomparsa di Samuel

Non mancheranno poi i misteri: cresce infatti la preoccupazione per la misteriosa scomparsa di Samuel, che getta nell'angoscia Maria Fernandez e Petra. Quest'ultima entrerà nuovamente in conflitto con Cristóbal, contribuendo ad alimentare il clima di tensione che si respira tra la servitù della tenuta.

Infine, Angela continuerà ad aiutare Curro nelle sue indagini sugli affari poco chiari del capitano Lorenzo, nonostante i rischi e gli avvertimenti ricevuti. Una decisione che potrebbe esporre entrambi a seri pericoli nelle prossime puntate.