Le porte di Palazzo Palladini si preparano a fare da sfondo a una settimana ricca di tensione e colpi di scena nelle prossime puntate di Un posto al sole, in onda su Rai 3 da lunedì 22 a venerdì 26 giugno alle ore 20:50. Mentre l'inizio della stagione estiva spinge diversi protagonisti a lasciare momentaneamente Napoli, l'assenza dei residenti più in vista si trasformerà nell'occasione perfetta per i malintenzionati della zona. La tranquillità del condominio di Posillipo verrà bruscamente interrotta da un piano criminale pianificato nei minimi dettagli, che non solo metterà a repentaglio la sicurezza dei condòmini, ma rischierà di travolgere anche la vita di chi sta faticosamente cercando di lasciarsi il passato alle spalle.

Il furto a Palazzo Palladini e i sensi di colpa di Raffaele

L'allontanamento temporaneo di Roberto e Marina, che lasceranno la città per un periodo di riposo, aprirà la strada ai propositi criminali di Angelo e Rino. I due malviventi decideranno infatti di colpire l'appartamento della coppia, individuato come il bersaglio perfetto per un furto redditizio. Nonostante il piano vada a segno, l'esecuzione della rapina subirà una deviazione a causa di un evento inaspettato che metterà in serio pericolo l'incolumità di uno dei coinvolti. Le conseguenze del colpo si faranno sentire pesantemente anche su Raffaele Giordano: il custode dello stabile sprofonderà in una profonda crisi personale, tormentato dal rimorso per la propria negligenza nella custodia delle chiavi degli appartamenti, una disattenzione che ha facilitato l'ingresso dei ladri.

Il piano dell'ispettore Grillo contro Eduardo Sabbiese

Dietro al furto alla residenza dei coniugi Ferri non si nasconde però un semplice atto di microcriminalità, bensì un disegno molto più articolato finalizzato a una vendetta personale. Sfruttando la complicità di Angelo, l'ispettore Attilio Grillo cercherà di manipolare le indagini e i riscontri del furto con l'unico scopo di far ricadere l'intera responsabilità su Eduardo Sabbiese. Il piano prevede di incastrare l'ex boss attraverso prove prefabbricate, proprio mentre quest'ultimo è ormai vicino a scoprire la verità sull'accaduto. Resta da capire se la trappola orchestrata dal poliziotto corrotto riuscirà a privare definitivamente Eduardo della sua ritrovata libertà.