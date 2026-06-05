L'edizione 2025/2026 di Uomini e donne si è conclusa da poco, ma sul web c'è già chi sta pensando al cast di quella che debutterà a metà settembre su Canale 5. Sui social Armando Incarnato ha svelato che tornerebbe volentieri nel programma del quale è stato protagonista per molti anni, invece Mario Lenti ha confidato a Lorenzo Pugnaloni che dopo l'estate potrebbe rimettersi in gioco nel dating-show.

Armando apre al suo ritorno a Uomini e donne

Mancano ancora diversi mesi all'inizio delle registrazioni della nuova edizione di Uomini e donne, ma alcuni fan stanno già pensando ai volti noti che ci potrebbero essere nel parterre Over.

Nei giorni scorsi un ex protagonista ha attirato l'attenzione dei curiosi rispondendo in maniera inaspettata a chi gli ha chiesto se tornerebbe in studio per cercare l'amore.

"Certo che ritornerei, sono sempre stato bene lì. Ho lasciato perché avevo altre priorità, ma ad oggi le cose sono cambiate. Mai dire mai", ha scritto Armando Incarnato sul sui profilo Instagram.

Il futuro di Mario in tv

Nel parterre Over di Uomini e donne 2026/2027 ci potrebbe essere anche un protagonista indiscusso dell'ultima edizione, un cavaliere che per mesi è stato al centro delle dinamiche del programma.

"A settembre potrei tornare", ha detto Mario Lenti in un'intervista che ha rilasciato a Lorenzo Pugnaloni per il settimanale Mio.

Visto che in questa stagione non ha trovato l'amore, l'imprenditore potrebbe decidere di riprovarci nelle puntate che saranno registrate a partire dalla fine di agosto.

Rottura definitiva con Cinzia

Sempre in quest'intervista Mario ha svelato che tra lui e Cinzia non è cambiato nulla dopo la fine delle registrazioni, infatti non avrebbero avuto nessun contatto lontano dalle telecamere.

"Non ci siamo più cercati fuori dallo studio. Ho capito che lei non cambierà mai, sembra sempre che sta recitando una parte", ha dichiarato il cavaliere a poche settimane dall'inizio della lunga pausa estiva di Uomini e donne.

La dama, invece, ha deciso di dare un'altra possibilità a Marco: nei giorni scorsi i due sono stati avvistati insieme a Salerno e sui social si stanno scambiando dediche romantiche.