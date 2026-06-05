Procede a gonfie vele la storia d'amore tra due protagonisti indiscussi dell'ultima edizione di Uomini e donne: Cinzia Paolini e Marco Troiani, infatti, da giorni si stanno scambiando dediche e dolci parole sui social. A qualche settimana di distanza dalla fine delle registrazioni del dating-show, la dama e il cavaliere sono usciti allo scoperto come coppia e stanno documentando il loro rapporto su Instagram quasi quotidianamente.

Il ritorno di fiamma lontano dai riflettori

Da diversi giorni sul web si sta parlando del riavvicinamento che c'è stato tra Cinzia e Marco dopo la fine di Uomini e donne, un ritorno di fiamma che è documentato da segnalazioni e da inequivocabili mosse social dei diretti interessati.

Nelle ultime ore, ad esempio, la dama ha attirato l'attenzione di molti con un paio di storie che ha pubblicato su Instagram: in uno scatto, ad esempio, si vede la protagonista del trono Over con un grande mazzo di rose rosse in mano e in un altro il focus è su un "ti amo" scritto su un bigliettino.

I fan del dating-show ci hanno messo pochissimo a capire che l'autore di questi romantici gesti è il cavaliere che per mesi ha corteggiato Cinzia davanti alle telecamere, lo stesso che le ha regalato un prezioso anello che lei ora sfoggia al dito.

Il ringraziamento della dama di Uomini e donne

Cinzia ha voluto mostrare i regali e la dedica che ha ricevuto alle persone che la seguono su Instagram, ma indirettamente ha anche ringraziato Marco con le emoji della rosa e del cuore rosso.

Da quando sono terminate le riprese di Uomini e donne, dunque, tra i due protagonisti del trono Over è tornato il sereno e in molti li hanno avvistati a Salerno in atteggiamenti piuttosto affettuosi.

Il futuro televisivo della coppia

Ad oggi Marco e Cinzia sono una coppia, quindi la loro avventura a Uomini e donne si è conclusa nel migliore dei fan.

Tra i fan del programma, però, c'è chi è convinto che alla fine dell'estate potrebbe esserci qualche colpo di scena, magari una crisi che permetterà ad entrambi di tornare in studio.

L'inizio delle registrazioni della nuova edizione è previsto per gli ultimi giorni di agosto, quindi tra la dama e il cavaliere potrebbe ancora accadere di tutto.