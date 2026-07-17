Il conduttore Carlo Conti ha ufficialmente annunciato il cast e la giuria della nuova edizione di Tale e Quale Show, il popolare varietà di Rai1 che vede personaggi famosi cimentarsi nell'imitazione di icone della musica italiana e internazionale. L'atteso annuncio è stato diffuso direttamente da Conti tramite una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, venerdì 17 luglio alle ore 13.13, suscitando grande interesse tra gli appassionati del programma.

La lista dei concorrenti in gara promette un'edizione ricca di performance e sorprese, con un mix di volti noti del piccolo schermo e personalità pronte a mettersi in gioco.

Tra i nomi che animeranno il palco degli Studi “Fabrizio Frizzi” di Roma figurano Paola Perego, Maddalena Corvaglia, Roberta Morise, Selma, Anna Pettinelli e Jasmine Carrisi. Il parterre maschile vede la partecipazione di Andrea Perroni, Stefano Meloccaro, Max Paiella e Vladimir Randazzo. Questa selezione di artisti è pronta a sfidarsi a colpi di imitazioni, regalando al pubblico momenti di spettacolo e divertimento.

Un elemento molto apprezzato e confermato anche per questa edizione sono i "duetti impossibili", che vedranno protagonisti ancora una volta Flavio Insinna e Gabriele Cirilli. Le loro esibizioni, caratterizzate da ironia e grande capacità di trasformazione, sono diventate un appuntamento fisso e atteso dai telespettatori, contribuendo a rendere lo show ancora più dinamico e coinvolgente.

La giuria: conferme e nuove presenze

Anche la composizione della giuria è stata definita, garantendo un mix di esperienza e nuove prospettive. I tre giudici fissi chiamati a valutare le performance dei concorrenti saranno Cristiano Malgioglio, icona dello spettacolo noto per i suoi commenti pungenti e la sua inconfondibile personalità; Elettra Lamborghini, artista eclettica e personaggio televisivo di grande impatto; e Alessandro Siani, attore e regista di successo, che porterà la sua verve comica e la sua acuta osservazione. La loro interazione promette di essere uno degli ingredienti principali del programma, tra giudizi tecnici e momenti di puro intrattenimento.

A completare il panel di esperti, ogni settimana si unirà un quarto giudice a rotazione.

Questo ospite speciale, che cambierà di puntata in puntata, avrà il compito di portare un punto di vista sempre nuovo e arricchire il dibattito sulle esibizioni, aggiungendo un ulteriore elemento di sorpresa e interesse per il pubblico di Rai1.

Programmazione e location degli appuntamenti

L'appuntamento con la nuova stagione di Tale e Quale Show è fissato per mercoledì 23 settembre. Il programma andrà in onda in prima serata su Rai1, consolidando la sua posizione nel palinsesto autunnale della rete ammiraglia. Sono previste un totale di nove puntate, tutte rigorosamente in diretta, per garantire l'emozione e l'imprevedibilità tipiche del format.

Le serate si svolgeranno dagli storici Studi “Fabrizio Frizzi” di Roma, un luogo simbolo della televisione italiana, che farà da cornice alle trasformazioni e alle performance dei concorrenti. La scelta della diretta per tutte le puntate sottolinea la volontà di mantenere alta la tensione e l'interazione con il pubblico, rendendo ogni appuntamento un evento televisivo da non perdere.