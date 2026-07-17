Carlo Conti ha svelato il cast e la giuria della sedicesima edizione di Tale e Quale Show. Il programma, prodotto da Direzione Intrattenimento Prime Time e Endemol Shine Italy, tornerà su Rai 1 da mercoledì 23 settembre, in prima serata, per nove puntate dagli studi“Fabrizio Frizzi” di Roma.

I dieci protagonisti pronti a esibirsi sono: Paola Perego, Maddalena Corvaglia, Roberta Morise, Selma, Anna Pettinelli, Jasmine Carrisi, Andrea Perroni, Stefano Meloccaro, Max Paiella e Vladimir Randazzo. Confermati i “duetti impossibili” di Flavio Insinna e Gabriele Cirilli.

La giuria, rinnovata, vedrà Cristiano Malgioglio, Elettra Lamborghini, Alessandro Siani e un quarto giudice a rotazione.

Novità nel palinsesto e la nuova giuria

Tra le principali innovazioni, il cambio di collocazione: dopo anni al venerdì, Tale e Quale Show si sposta al mercoledì sera su Rai 1. Questa mossa strategica mira a fronteggiare la concorrenza e intercettare nuove abitudini.

La nuova giuria: fuori Giorgio Panariello e Alessia Marcuzzi, resta solo Cristiano Malgioglio. Entrano Alessandro Siani, comico napoletano, ed Elettra Lamborghini. Il giudice a rotazione garantirà varietà.

Il cast, il format e le attese per la sedicesima edizione

Il cast, con nomi come Paola Perego, Anna Pettinelli e Jasmine Carrisi, unisce tradizione e novità.

I “duetti impossibili” di Flavio Insinna e Gabriele Cirilli sono un elemento di continuità. Giunto alla sedicesima edizione, Tale e Quale Show mantiene il format: gara tra vip in imitazioni dal vivo, valutate da giuria e ospite speciale. Realizzato negli studi “Fabrizio Frizzi” di Roma. Gabriele Cirilli, fisso dal 2012, non ha ancora conferma, suggerendo novità. L’annuncio ufficiale di cast e giuria, sui social di Carlo Conti, è sempre atteso.