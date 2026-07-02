Le trame delle nuove puntate di Beautiful in programma da lunedì 6 a domenica 12 luglio in prima visione su Canale 5 rivelano che Taylor confiderà a Li di essere gravemente malata. Steffy e Finn, invece, vivranno un momento di grande complicità.

Taylor dice a Li di avere una grave insufficienza cardiaca

Taylor confesserà a Li di essere affetta da una grave insufficienza cardiaca che presto la condurrà alla morte. La dottoressa consiglierà alla donna di sottoporsi a delle indagini presso altri specialisti. Taylor confiderà alla madre adottiva di Finn di essere tornata a Los Angeles per passare gli ultimi momenti di vita con la sua famiglia.

La dottoressa Hayes inoltre racconterà a Li di non aver deciso di non dire niente ai suoi cari per non procurarli sofferenza. La sorella di Poppy cercherà di far cambiare idea a Taylor ma senza riuscirci. Steffy, intanto, chiederà a Ridge di convincere sua madre a rimanere per sempre a Los Angeles all'oscuro della sua triste diagnosi. La donna confiderà di aver bisogno della presenza di entrambi i genitori.

Momento di grande complicità tra Finn e Steffy

Le anticipazioni settimanali di Beautiful rivelano che Steffy sorprenderà Taylor in lacrime. In ospedale, intanto, Finn noterà che sua madre adottiva è molto turbata. Li racconterà al ragazzo di essere sconvolta poiché una sua paziente ha intenzione di non dire a nessun parente di essere malata terminale.

La dottoressa confiderà a Finn di essere emotivamente coinvolta poiché la paziente le ricorda sua madre.

Infine alla casa sulla scogliera, Finn e Steffy vivranno momenti di grande complicità mentre Brooke si getterà a capofitto nella sula linea dopo il notevole successo ottenuto. Allo stesso tempo, la donna sarà preoccupata per Hope e per i sentimenti che prova nei confronti di Finn.

Steffy ha mantenuto la linea di Hope in azienda

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Beautiful andate in onda attualmente su Canale 5, Steffy ha fatto ritorno a lavoro dopo essere stata presa in ostaggio da Luna, che è stata arrestata con l'accusa di aver provocato le morti di Holl e Tom. In questa circostanza, la donna ha avuto un incontro con Hope, informandola che non avrebbe tagliato la sua linea di moda.

La figlia di Ridge ha comunque avvertito la sorellastra che se si fosse avvicinata nuovamente a Finn non avrebbe esitato a sbatterla fuori dalla Forrester Creations. Brooke ha ritenuto giusta la decisione presa da Steffy. La donna inoltre è apparsa in ansia per Hope che ha continuato a mostrare una certa ossessione per Finn. La Logan ha avuto un faccia a faccia con Taylor, che l'ha informata di essere tornata a Los Angeles non per rubarle il marito.