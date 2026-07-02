La seconda puntata di Temptation Island è servita al pubblico per conoscere meglio un ragazzo che all'esordio era rimasto un po' nell'ombra: si tratta di Cristian, che partecipa al reality per capire se la relazione con Soraya può avere un futuro oppure no. Il comportamento e le parole che il giovane ha usato nel villaggio hanno conquistato tutti, infatti sui social sono in tantissimi a sostenere che Maria De Filippi potrebbe sceglierlo come tronista della prossima edizione di Uomini e donne.

L'exploit di Cristian a Temptation Island

Lo scorso 1° luglio gli spettatori di Temptation Island hanno assistito all'inizio del viaggio dei sentimenti di una coppia che nella prima puntata era rimasta nell'ombra: Filippo Bisciglia, infatti, ha aggiornato il pubblico su quello che è successo tra Cristian e Soraya dopo l'ingresso nei rispettivi villaggi.

La ragazza si è lamentata del fatto che il compagno spenderebbe lo stipendio in cose futili (come la maschera di Spiderman) e lo ha accusato di stare con lei solo per convenienza, infatti lui lavora nell'azienda di proprietà della famiglia della fidanzata.

La reazione del giovane ha colpito tutti i fan del reality: rispetto a Gabriele, Giovanni o Rosario, infatti, Cristian non ha perso il controllo, non ha preso a calci l'arredamento del resort e non ha risposto alle cattiverie di Soraya con la stessa moneta.

La teoria del pubblico di Canale 5

I telespettatori sono rimasti colpiti dall'atteggiamento rispettoso di Cristian e anche dal discorso che ha fatto a Giovanni dopo un video che ha visto nel Capanno.

"Io non dirò mai alla mia fidanzata di non andare a ballare, anzi sono contento se esce e si diverte con le amiche. Non limiterò mai la libertà di un'altra persona, non sarebbe giusto", sono le parole con le quali il protagonista di Temptation Island ha raccolto tantissimi consensi l'altra sera.

Sui social, inoltre, sta circolando una teoria molto interessante: tra i fan del reality, infatti, c'è chi è convinto che Cristian sarà nel cast di un'altra trasmissione di Maria De Filippi.

cristian e soraya si lasceranno e cristian andrà sul trono segnatevi questo tweet #temptationisland pic.twitter.com/vqhosPB1oN — paolo (@Paoliciousss) July 1, 2026

I commenti sul web

"Cristian e Soraya si lasceranno e lui andrà sul trono di Uomini e donne", questo è il messaggio che tanti spettatori di Temptation Island hanno condiviso durante e dopo la messa in onda della seconda puntata.

"Io lo spero per entrambi, soprattutto per lui", "Magari", "Io lo amo", "Cristian è il nuovo protetto di Maria De Filippi, si è già capito", "Sarebbe perfetto per il trono a settembre", "Cristian sarà il Rosario di quest'anno? Vedremo", si legge su X.