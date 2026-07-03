Il ritorno di Capri nel palinsesto estivo della Rai rappresenta una delle sorprese più apprezzate dell'estate 2026. A distanza di anni dalla sua prima messa in onda, la celebre fiction campana torna infatti a far compagnia al pubblico con una lunga programmazione pomeridiana, offrendo ai telespettatori la possibilità di rivivere una delle serie italiane più amate degli anni Duemila. Per questa prima settimana la programmazione, per questa settimana la fiction andrà in onda soltanto nelle giornate di giovedì e venerdì. A partire dalla prossima settimana, invece, Capri troverà una collocazione stabile nel daytime di Rai 1, con appuntamenti dal lunedì al venerdì indicativamente dalle 14.00-14.05 fino alle 16.00.

Con questo cambio programmazione Rai, l'emittente proporrà ogni giorno una puntata completa nella versione originariamente trasmessa in prima serata, composta da due episodi consecutivi. Se la programmazione dovesse essere confermata anche nelle settimane successive, il pubblico avrà l'opportunità di seguire integralmente tutte e tre le stagioni della fiction nel corso dell'estate, anche se la conferma ufficiale sull'intero ciclo di repliche è attesa con i prossimi aggiornamenti del palinsesto.

Le tre stagioni della fiction

La serie è composta da tre stagioni. Le prime due ruotano principalmente attorno alle vicende dei fratelli Galiano, Massimo e Umberto, e della giovane Vittoria Mari, personaggi che hanno conquistato il pubblico grazie alle interpretazioni di Sergio Assisi, Kaspar Capparoni e Gabriella Pession.

Tra i personaggi destinati a lasciare il segno c'è anche Carolina Scapece, interpretata da Bianca Guaccero. Inizialmente presentata come l'antagonista della storia, il suo percorso subirà una profonda evoluzione fino a renderla una delle protagoniste assolute della terza stagione.

Le repliche ripartiranno proprio dall'inizio della storia, permettendo ai telespettatori di assistere nuovamente al primo incontro tra Vittoria, Umberto, Massimo e Carolina, da cui prenderanno il via le numerose vicende sentimentali e familiari ambientate nella splendida cornice dell'isola di Capri.

Le anticipazioni della puntata del 3 luglio

Dopo aver visto la replica del 2 luglio, nel corso degli episodi in onda il 3 luglio, Vittoria farà una scoperta destinata a cambiare profondamente il suo passato.

La ragazza verrà infatti a sapere che Reginella è sua nonna, ovvero la madre di Angela. Un legame familiare rimasto nascosto fino a quel momento e che susciterà immediatamente numerosi interrogativi.

Vittoria noterà infatti che ogni volta che viene pronunciato il nome di Angela, Reginella cambia improvvisamente atteggiamento, mostrando un evidente disagio e rifiutandosi di affrontare l'argomento. La giovane sarà sempre più determinata a capire quali siano le ragioni di quel comportamento e quale doloroso segreto si celi dietro quella reazione.

Nel frattempo, però, gli eventi prenderanno una piega inattesa. Reginella deciderà di avviare la propria attività di ristorazione all'interno di Villa Isabella senza attendere le necessarie autorizzazioni.

Vittoria cercherà di convincerla a rispettare tutte le procedure previste prima dell'apertura, ma Umberto preferirà correre il rischio e organizzerà una cena di prova invitando numerosi ospiti, convinto che il talento culinario della donna sarà sufficiente a conquistare tutti.

Parallelamente, Massimo si troverà a Roma per fare visita al figlio. Ancora profondamente segnato dalla recente perdita della moglie, l'uomo sentirà il bisogno di restare vicino al bambino, che nel frattempo vive con i nonni materni.

Per questo motivo inizierà a prendere seriamente in considerazione l'idea di trasferirsi stabilmente nella Capitale, così da poter seguire più da vicino la crescita del figlio. Umberto, però, non condividerà questa decisione e proverà a convincere il fratello a ottenere l'affidamento del bambino per portarlo a vivere insieme alla famiglia sull'isola di Capri.