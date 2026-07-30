Le anticipazioni delle prossime puntate di Far Away, la serie turca in onda su Canale 5, rivelano un momento drammatico per Alya, che scoprirà la verità sulle condizioni di salute della madre Fikriye. Dopo uno scontro durissimo tra le due, un improvviso malore farà precipitare gli eventi, portando alla luce una terribile diagnosi medica.

Spoiler Far Away, Alya contro Fikriye: 'La tua malattia è una farsa'

Il rapporto tra Alya e Fikriye continuerà a essere segnato dalle ferite del passato. La madre proverà a riavvicinarsi alla figlia, ma Alya non riuscirà a dimenticare quanto accaduto durante la sua infanzia.

Quando Fikriye farà riferimento alle proprie condizioni di salute, Alya sarà convinta di trovarsi davanti all'ennesimo tentativo di manipolarla.

"Farai anche con me la sceneggiata della malattia?", le dirà, chiedendole di spiegare cosa abbia realmente. Alya arriverà a sostenere che non ha nulla: "È tutta una messinscena".

Dramma per Fikriye: la diagnosi è un tumore

I dubbi di Alya verranno però spazzati via quando la madre accuserà un malore improvviso che richiederà l'intervento d'urgenza dei soccorsi. La donna verrà portata in ospedale, dove i medici la sottoporranno agli accertamenti necessari.

Alya raggiungerà la struttura e chiederà informazioni sulle condizioni della madre.

Alla domanda di Alya sulle condizioni di Fikriye, il medico risponderà: "Tumore al polmone al terzo stadio.

Ha metastatizzato anche ai linfonodi". Fikriye verrà ricoverata in una stanza dell'ospedale.

Cihan in ospedale da Fikriye: 'Ti salverò io'

Anche Cihan raggiungerà Fikriye in ospedale. La donna continuerà a mostrarsi provocatoria persino davanti alla propria situazione, arrivando a scherzare sulla morte.

Cihan non asseconderà il suo atteggiamento e proverà a rassicurarla: "Qui ci sono bravi medici. Non c'è bisogno di parlare così, mi occuperò anch'io di te". Le prometterà che farà tutto il possibile affinché possa curarsi: "Starai bene".

Le nuove puntate di Far Away vanno in onda in prima visione su Canale 5 dal lunedì al venerdì dalle 16:30 e sono disponibili anche in streaming live e on demand su Mediaset Infinity.