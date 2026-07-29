Le anticipazioni delle prossime puntate di Far Away, la serie turca in onda su Canale 5, rivelano che Deniz scomparirà, gettando Alya nella disperazione. Dopo aver scoperto che Ecmel è il vero padre di Boran, la donna temerà che possa esserci lui dietro la sparizione del bambino. Cihan e gli altri si mobiliteranno per ritrovarlo, mentre Alya, con il passare delle ore, farà sempre più fatica a controllare la paura.

Spoiler Far Away, Deniz scompare nel nulla, Ecmel ha rapito il bambino?

Alla villa si vivranno momenti di grande agitazione quando Deniz non si troverà più.

Alya si renderà conto che suo figlio è scomparso e scatteranno le ricerche.

Cihan mobiliterà gli uomini a sua disposizione nel tentativo di rintracciare il bambino. La recente scoperta sulla famiglia di Boran farà nascere subito un sospetto: Ecmel potrebbe aver scoperto la verità su Deniz e averlo portato via.

La recente e sconvolgente scoperta che Boran era figlio di Ecmel - e non di Azem - rende quest'ultimo il nonno paterno di Deniz, spiegando perché Alya tema fin da subito per la sicurezza del bambino.

Sadakat accusa Ecmel, Şahin lo difende

Anche Sadakat penserà che dietro la scomparsa possa esserci Ecmel. Accompagnata dagli altri, si presenterà dalla famiglia di Şahin alla ricerca di risposte.

La tensione salirà e verrà ricordato anche ciò che Ecmel avrebbe fatto in passato, ma Şahin respingerà i sospetti sul padre. Secondo lui, Ecmel può aver commesso molte azioni discutibili, ma non arriverebbe mai a rapire un bambino.

Cihan cercherà di evitare che il confronto degeneri. Nonostante le accuse, non ci sarà ancora alcuna prova che Deniz sia nelle mani di Ecmel. Poco dopo arriverà una conferma da Şahin: ha parlato con suo padre, che sosterrà di non sapere nulla della scomparsa.

Alya disperata per Deniz: 'Sto impazzendo'

Le rassicurazioni non basteranno ad Alya. Le ricerche continueranno senza portare a Deniz e la donna inizierà a crollare sotto il peso della paura.

"Mio figlio non c'è, è così piccolo.

Sto impazzendo", dirà disperata mentre continuerà a cercarlo.

Alya vedrà concretizzarsi il suo incubo peggiore. L'avvertimento ricevuto da Uğur sul rischio che Ecmel rivendicasse il nipote, che l'aveva spinta a pianificare la fuga dagli Albora, sembra ora essersi trasformato in realtà, lasciandola senza punti di riferimento.

Proprio la paura di perdere Deniz aveva già spinto Alya a pensare di lasciare tutto per portarlo lontano dagli Albora. Adesso, però, il bambino sarà realmente scomparso e lei non saprà dove cercarlo.