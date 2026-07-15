Le anticipazioni delle prossime puntate di Far Away, la nuova serie in onda su Canale 5, rivelano momenti di altissima tensione per la famiglia Albora. Mentre Cihan, dopo il rapimento di Zerrin, sarà impegnato a ritrovare Kaya e a contenere la ribellione delle tribù alimentata da Şahin, una protesta davanti alla villa finirà per mettere in pericolo anche Alya.

Anticipazioni Far Away: rivolta alla villa, Cihan salva Alya

La giornata inizierà con un confronto tra Alya e Cihan. La donna sarà pronta a lasciare la villa, ma il marito, consapevole del clima di tensione che si respira ad Albora, le chiederà di aspettare e si offrirà di accompagnarla personalmente.

Alya rifiuterà l'offerta, sostenendo di potersela cavare da sola. Proprio mentre starà per uscire, un gruppo di abitanti raggiungerà la residenza degli Albora per protestare contro Cihan. Accortosi della situazione, Cihan fermerà la moglie e la farà allontanare dall'ingresso della villa, evitando che resti coinvolta nella protesta.

Cihan sotto attacco, la sfida al rivale

Dopo essersi assicurato che Alya sia al sicuro, Cihan uscirà per parlare con gli abitanti, che lo accuseranno di aver gestito male la situazione del clan e di non aver riconosciuto a Şahin ciò che gli spetterebbe.

Alcuni gli faranno notare che sempre più tribù stanno passando dalla parte del fratello e che il blocco delle spedizioni sta favorendo i rivali.

Cihan, però, respingerà ogni accusa. "Questa terra non è guidata né da Ecmel né da Şahin. Il capo di Albora è Cihan Albora", ribadirà davanti alla folla.

La minaccia di Mine distrugge Cihan

Questo scontro rappresenterà l'ennesimo duro colpo all'autorità del capofamiglia, ormai visibilmente indebolita dalle mosse del fratello rivale. Mentre il capofamiglia continuerà a cercare Kaya per proteggerlo dalla condanna a morte ordinata dai potenti rivali Ecmel e Mahmut, dovrà affrontare anche il crescente malcontento delle tribù.

Nel frattempo, senza rendersene conto, Cihan continuerà a sottovalutare una minaccia intima e silenziosa: Mine, la donna legata al suo passato la cui presenza rischia di sconvolgere per sempre l'equilibrio della famiglia Albora.