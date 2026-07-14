Le nuove anticipazioni delle prossime puntate di Far Away, la serie televisiva trasmessa ogni pomeriggio su Canale 5, rivelano che una scoperta sconvolgerà la famiglia Albora. Dopo settimane di sospetti, Alya assisterà con i propri occhi a una scena tra Cihan e Mine che confermerà i suoi dubbi sul rapporto tra i due.

Anticipazioni Far Away: lo scandalo al ricevimento e il gesto di Cihan

Durante un ricevimento esclusivo, Mine si ubriacherà, attirando l'attenzione preoccupata di Cihan. Per evitare che la situazione degeneri davanti agli ospiti e che nasca uno scandalo, l'uomo deciderà di intervenire in prima persona: prenderà la donna per mano e la condurrà fuori dalla sala, nel tentativo di convincerla ad andare via

Il duro sfogo di Mine e la confessione

Una volta all'esterno, Mine si lascerà andare a un lungo sfogo.

Tra le lacrime accuserà Cihan di averle stravolto la vita.

"Per te ho fatto tutto. Sono diventata una persona che avevo giurato che non sarei mai stata", gli dirà, confessando di provare vergogna per se stessa: "Non riesco nemmeno più a guardarmi allo specchio".

Cihan cercherà di convincerla a tornare a casa, ma Mine continuerà a implorarlo di non lasciarla.

Alya scopre il tradimento di Cihan con Mine

Esasperata dal rifiuto, la ragazza si aggrapperà a Cihan e gli dichiarerà il suo amore: "Ti amo tanto. Ti prego, non lasciarmi. Non posso vivere senza di te". Proprio in quel momento, Alya si avvicinerà di nascosto e ascolterà le parole pronunciate da Mine, prima di assistere all'abbraccio tra i due.

Quella dolorosa testimonianza visiva e uditiva farà crollare ogni certezza della donna, che vedrà confermati tutti i sospetti maturati nelle ultime settimane.

La scoperta rischierà di compromettere definitivamente il rapporto tra Alya e Cihan, proprio nel momento in cui il capofamiglia degli Albora è già alle prese con la fuga di Kaya e Zerrin e con la crescente tensione tra le tribù.

L'appuntamento con i nuovi episodi di Far Away è fissato dal lunedì al venerdì nel pomeriggio di Canale 5. Tutte le puntate già trasmesse o da recuperare sono inoltre disponibili in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.