Le trame della prima serie di Far Away annunciano che Zerrin prenderà una decisione destinata a cambiare il corso della sua vita. La ragazza accetterà di sposare Demir per salvare Sahin, rinunciando al suo amore per Kaya. Una scelta sofferta che avrà pesanti conseguenze e darà il via a nuovi conflitti tra le due famiglie protagoniste dello sceneggiato.

Anticipazioni Far Away: Demir ricatta Zerrin con una proposta di matrimonio

Tutto inizierà quando Kaya impedirà le nozze tra Zerrin e Sedat. La situazione diventerà sempre più complicata quando Sahin sparerà a Mahmut, provocando la sua morte.

Il giovane verrà arrestato e la sua famiglia si troverà costretta a trovare una soluzione.

Demir deciderà d'intervenire, offrendo il suo aiuto per liberare Sahin dal carcere anche se vorrà qualcosa in cambio. L'uomo vorrà che Zerrin accetti di diventare sua moglie. La ragazza acconsentirà alla proposta di Demir anche se cercherà di mantenere Kaya all'oscuro di tutto.

Kaya non riesce a impedire le nozze di Zerrin e Demir

Zerrin deciderà di essere sincera con il futuro marito, confessandogli aver trascorso una notte insieme a Kaya. La rivelazione non farà cambiare idea a Demir, deciso ad andare avanti col matrimonio. Nel frattempo, Kaya continuerà a ignorare completamente quanto sta accadendo. Il giovane sarà convinto che il suo futuro con Zerrin sia ancora possibile e non immaginerà che abbia sacrificato la propria felicità per salvare il fratello.

Nella situazione interverrà Ozkan, che scoprirà le intenzioni di Zerrin grazie a Nare. L'uomo perderà la ragione quando apprenderà che sua moglie ha mantenuto il silenzio sul matrimonio solo per salvare Sahin dal carcere. Ozkan telefonerà immediatamente Kaya che si precipiterà in municipio.

Kaya raggiungerà Zerrin, alla quale chiederà di non sposarsi. Anche Cihan farà la stessa cosa con la cugina, ma lei non vorrà sentire ragioni accettando di contrarre matrimonio con Demir. Il cattivo di Far Away apparirà felicissimo di essere riuscito a privare ad un Albora la donna che ama come aveva fatto Cihan in passato con la sua Seyda.

Cihan ha voluto allontanare Ugur da Mardin

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Far Away che sono andate in onda a fine luglio in televisione, Ugur si è avvicinato pericolosamente ad Ayla. Il nuovo cardiologo dell'ospedale ha domandato alla protagonista dettagli della vita di Cihan.

La conversazione è stata spiata da un uomo, che ha spifferato tutto all'Albora. Quest'ultimo ha raggiunto la clinica dove ha avuto un confronto con Mine, alla quale ha chiesto di allontanare Ugur da Mardin. Parole che sono state sentite da Ayla che ha preteso una spiegazione dal marito.