Le anticipazioni delle puntate della soap turca, Far awaydal 27 al 31 luglio ci segnalano che Alya scoprirà la relazione segreta del marito e deciderà di chiedere il divorzio nonostante le reticenze di lui. La fuga d'amore di Kaya e Zerrin finirà in tragedia, mentre Sahin verrà arrestato con l'accusa di omicidio. Infine, Sedat investirà Kadir per vendicarsi della morte di un suo parente.

Alya scopre la tresca di Cihan

Ozkan rientrerà a casa visibilmente ubriaco ed inizierà a molestare Nare nonostante la donna gli abbia chiesto più volte di lasciarla in pace.

Alya scoprirà la relazione fra Mine e Cihan e ci rimarrà molto male. Al suo rientro a casa tutti si chiederanno cosa sia successo davvero. Mine cercherà di contattare invano Cihan, per poi raccontare della loro relazione ad Ugur.

Più tardi, Kadir ed Alya cercheranno di aiutare Kaya e Azerrin ad organizzare il loro matrimonio segreto. Poco prima di fuggire però i due ragazzi verranno intercettati dagli uomini di Sahin e Mahmut che li cattureranno nonostante le rimostranze della ragazza.

Mahmut tenta di uccidere Kaya

Mahmut cercherà di sparare a Kaya ma Sahin glielo impedirà. Nella colluttazione però partirà un colpo e Mahmut verrà ferito a morte. Poco dopo, Sahir verrà arrestato per l'omicidio del rivale,mentre Demir si occuperà di Fidan e Zerrine Sedat giurerà vendetta alla famiglia di Kaya.

A villa Albora, Nara sarà arrabbiato col fratello perchè è finito in prigione, mentre Sadakat accuserà Alya di non avergli rivelato in tempo dove si trovavano i due fuggitivi. In prigione, Sahir si ritroverà a codividere la cella con Ecmel che non si tratterrà dal manifestare tutto il suo disprezzo al figlio.

Kaya prenderà l'auto per riportare Zerrin a casa. Lungo la strada per Dargecit però la sua auto verrà intercettata dagli uomini di Sedat Nalhanoglu. Il peggio verrà evitato solo grazie al tempestivo intervento di Muzzafer. Nonostante ciò, Sedat fingerà di andarserne per poi investire volontariamente Kadir.

Alya vuole il divorzio

Stanca dal comportamento di Cihan, Alya convocherà lui e Mine in Caffetteria per fargli firmare le carte per il divorzio.

Giunto là però il giovane si rifiuterà di concedere il divorzio alla moglie, facendo anche in modo che nessun avvocato si interessi al suo caso.

Piu tardi però Ugur correrà in aiuto della giovane e si offrirà di presentargli un avvocato che possa aiutarla a scogliiere il vincolo legale che la lega al marito. Infine, Cihan deciderà di interrompere la sua relazione con Mine, mentre Kaya riuscirà a contattare Zerrin, promettendole di sposarla il prima possibile.