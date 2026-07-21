Le trame delle puntate turche di Forbidden fruit in programma nelle prossime settimane su Canale 5 rivelano che Sahika, Ender Celebi e Yildiz Yllmaz finiranno in carcere per la morte di Halit Argun.

Halit perde la vita

Halit perderà la vita in seguito a una caduta dalle scale avvenuta durante un'accesa discussione con Yildiz, Ender e Sahika. Le tre donne decideranno di dare una versione comune alla polizia per non essere ritenute responsabili della tragedia. Grazie alla testimonianza concordata, le forze dell'ordine concluderanno le indagini archiviando il decesso di Halit come un tragico incidente domestico.

A distanza di tre mesi, Yildiz, Ender e Sahika riceveranno un messaggio anonimo, in cui il mittente le informerà di conoscere la reale dinamica della morte di Halit.

Le tre inizieranno a indagare per scoprire il loro ricattatore, arrivando ad una clamorosa scoperta. Molto presto scopriranno che l'autore è Sitki, l'ex autista di Halit. Yildiz, Ender e Sahika cercheranno un modo per fermare l'uomo prima che sveli la verità sulla morte di Halit.

Ender, Sahika e Yildiz in carcere

Le anticipazioni di Forbidden Fruit rivelano che Sitki chiederà scusa per il suo comportamento ad Ender, Sahika e Yildiz. In questa circostanza, la sorella di Caner capirà che l'ex autista non conosce la verità della morte di Halit ed ha cercato di approfittare della situazione.

La tranquillità durerà però pochissimo quando Ender noterà che Sitki ha iniziato a pedinarla. La donna scoprirà l'uomo frequenta una banca dove risulta aperto un conto intestato ad Halit. Ender, questo punto, inizierà a sospettare che Halit sia ancora vivo. Il pubblico scoprirà che Sahika ha organizzato un piano per liberarsi delle sue due rivali, facendo ricadere su di loro la colpa della morte di Halit. Per riuscirci, Sahika manipolerà Zehra, spingendola a recarsi alla polizia per denunciare Ender e Yildiz, che verranno arrestate. Molto presto, le due capiranno che dietro al loro arresto c'è la sorella di Kaya. Celebi e Yildiz chiederanno aiuto ad Aysel, Asuman, Emir e Caner, che con le loro dichiarazioni permetteranno di far emergere nuovi particolari sulla vicenda.

Alla fine, Sahika finirà dietro alle sbarre dove sarà costretta a condividere la cella con le sue due rivali.

Halit ha sposato la Celebi

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Forbidden fruit andate in onda a fine luglio in televisione, Halit ha sposato Ender Celebi per poi cacciare Yildiz di casa, minacciandola di toglierle il bambino. La ragazza ha cercato rifugio all'interno di hotel ma l'ex marito le ha bloccato tutte le carte di credito a disposizione.