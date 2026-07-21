Nelle ultime ore Helena Prestes ha lanciato un chiarissimo messaggio ai suoi fan, in particolare a chi non perde l'occasione per aggiornarla su quello che si dice sul suo conto. In live sui suoi canali social, infatti, la 36enne ha detto che non le interessa nulla dei deliri della gente e chi la sostiene dovrebbe smetterla di riportare tutto ciò dando spazio e importanza a chi non ce l'ha, perlomeno ai suoi occhi.

Indiscrezioni quotidiane sugli Helevier

La scelta di Helena e Javier di non mostrarsi più insieme ha dato il via ad una serie di teorie sul loro rapporto, soprattutto tra chi non li apprezza né singolarmente né come coppia.

Quasi ogni giorno, infatti, sul web circolano le ipotesi più disparate sugli Helevier, da quelle su una crisi in corso a quelle su una rottura che entrambi starebbero nascondendo per non perdere fan.

Nel gruppo di sostenitori di Prestes e Martinez, però, c'è chi ci tiene ad aggiornarli su tutto quello che si vocifera sul loro conto, ma la modella sembra non apprezzare questo comportamento.

Lo sfogo di Helena in live

Nel corso di una live che ha fatto oggi, 21 luglio, Helena ha comunicato ai suoi sostenitori che non le importa niente delle chiacchiere e li ha invitati a smetterla di riportargliele.

"Non mi interessa della gente folle, non rompete. Io sto benissimo", ha detto la modella in quello che a molti è sembrato uno sfogo velato sulle pressioni che lei e Javier ricevono quotidianamente da fan e haters.

La risposta dei fan

Queste recenti dichiarazioni di Helena sono state accolte con entusiasmo dai fan che concordano con lei sul fatto che nessuno dovrebbe dare importanza alle chiacchiere del web e agli attacchi degli haters.

"Tradotto: non mi rompete le scatole", "Forse che le abbiate rotto di più voi che riportate sempre tutto che gli haters stessi", "Stavolta è stata molto chiara, smettetela", "Non assillatela con cose che non le importano", "Non le sopporto io, immagina loro due", "Ci vuole molta pazienza a reggere una situazione del genere", "Ha ragione, sui social c'è una follia ingestibile", "Ha detto tutto lei", "La gente non sta bene", "Mollatela", "Siete pesanti", si legge su X in queste ore.