Le trame delle nuove puntate di Forbidden fruit trasmesse da lunedì 20 a venerdì 24 luglio in prima visione sui teleschermi di Canale 5 raccontano che Halit comunicherà a Kerim che deve abbandonare la sua azienda. Yigit, invece, rinnegherà sua madre Ender a causa delle sue nuove nozze.

Halit informa Kerim che è licenziato

Yildiz sarà costretta a lasciare la sua abitazione insieme al piccolo Halitcan e alla madre Asuman. Le due troveranno ospitalità da Rukiye, un'amica di famiglia. In questa circostanza, la protagonista dimostrerà di avere paura che Halit possa sottrarle definitivamente il figlio.

La donna chiederà aiuto a Kaya per affrontare la situazione. I problemi di Yildiz saranno solo che all'inizio quando verrà abbandonata all'altare da Halit.

Il signor Argun informerà la donna di non poterla sposare poiché ha capito che è interessata solo al suo conto in banca perché segretamente innamorata di un altro. L'imprenditore inoltre dirà a Kerim che è licenziato dalla sua azienda. I colpi di scena saranno destinati ad aumentare quando Ender sopraggiungerà alla cerimonia vestita di bianco. Halit comunicherà a tutti di aver sposato la donna.

Yigit arrabbiato con Ender per le sue nuove nozze con Halit

Le anticipazioni settimanali di Forbidden fruit raccontano che le nuove nozze tra Halit ed Ender sconvolgeranno gli equilibri famigliari.

Erim sarà felice per il ritorno di fiamma dei suoi genitori a differenza di Yigit. Quest'ultimo si sentirà tradito dalla madre, rea di non averlo informato della sua decisione.

Kerim, invece, deciderà di testimoniare a favore di Yildiz durante la causa per la custodia di Halitcan. Ma le parole del giovane non serviranno a niente poiché la sorella di Zeynep perderà suo figlio e distrutta giurerà di vendicarsi di Halit ed Ender. Infine Sahika organizzerà una vendetta silenziosa dopo essere rimasta colpita dalle ultime mosse messe in piedi dal signor Argun.

Kaya ha invitato Yildiz e Halit a cena

Nel frattempo, negli ultimi appuntamenti di Forbidden fruit andati in onda ad inizio luglio sui teleschermi di Canale 5, Ender e Caner hanno ideato un piano per convincere Emir a recuperare alcune foto dal fotografo mandato da Sahika per incastrare Yildiz.

Il pubblico ha scoperto che l'uomo era un complice di Caner.

Kaya, invece, ha invitato Halit e Yildiz a cena da lui per ringraziarli visto che l'hanno voluto come testimone di nozze. Il signor Argun ha poi rovinato i piani di Kerim e Mert. Asuman ha seguito Zehra all'appuntamento col misterioso investitore scoprendo che si tratta di Mert. I due colti sul fatto le hanno promesso grandi guadagni, riuscendo a convincerla a non raccontare nulla ad Yildiz.