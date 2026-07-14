Ai fan di Helena Prestes e Javier Martinez non sfugge nulla, neppure una banale mossa social con la quale i loro beniamini comunicano i loro spostamenti. Poche ore fa, ad esempio, il pallavolista ha usato Instagram per far sapere che è volato in Sardegna per le vacanze, ma non si sa ancora quando lo raggiungerà la fidanzata perché è molto impegnata con shooting e altri lavori.

La mossa che non passa inosservata

Dopo diversi giorni d'assenza oggi, 14 luglio, Javier si è fatto vivo sui social svelando che si trova a Olbia, dove vivono il padre e i fratelli da quando si sono trasferiti in Italia dall'Argentina.

Il pallavolista dovrebbe aver raggiunto i suoi familiari per le vacanze, come fa ogni anno dopo aver portato a termine tutti gli impegni di lavoro.

Al momento Martinez è in Sardegna senza Helena (che è rimasta in città per motivi professionali), ma i fan sono certi che a brevissimo gli Helevier si ricongiungeranno e daranno il via alla loro seconda estate insieme.

Nuovo brand per Helena

Perché Helena non è volata con Javier a Olbia? La risposta a questa domanda arriva direttamente dai profili social della modella: in mattinata, infatti, Prestes ha posato per un nuovo shooting nella città dove si è trasferita da qualche mese, Lecco.

La 35enne, dunque, è stata scelta come testimonial di un brand d'abbigliamento e proprio in queste ore ha scattato le foto della campagna che sarà disponibile tra un po' ovunque.

L'ex concorrente del Grande Fratello continua a mettere il lavoro al primo posto, infatti ha fatto sapere che andrà in vacanza solo dopo aver portato a termine tutti gli impegni che ha in programma quest'estate.

C'è chi continua a fatturare e a brillare di luce propria... l'ha sempre fatto e non ha mai smesso.

Keep shining baby ✨🤍#heleners pic.twitter.com/nIb15vEexj — Alina06 (@AlinaChelaru06) July 14, 2026

Il supporto dei fan

La scelta di Helena di lavorare anche a due giorni dal suo compleanno (il 16 luglio) non fa altro che alimentare la stima dei fan nei suoi confronti.

"Lei fattura e brilla di luce propria", "Continua a splendere bellezza", "Una donna da prendere come esempio", "Lei non ha mai avuto bisogno di nessuno e lo dimostra ogni giorno", "Tutto quello che ha merito suo, non c'è soddisfazione più grande", "Che professionalità", "Unica", "Una vera lavoratrice", "Nuovo shooting e nuovo brand, che orgoglio", si legge su X in queste ore.