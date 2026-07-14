Temptation Island amplia la sua presenza nel palinsesto di Canale 5 con un doppio appuntamento settimanale. Il docu-reality, guidato da Filippo Bisciglia, andrà in onda la prossima settimana con due serate in prima serata: lunedì 20 luglio e mercoledì 22 luglio. Questa scelta arriva in un momento di grande successo per il programma, che continua a registrare ascolti elevati e a dominare le conversazioni sui social network, confermandosi uno dei programmi più seguiti dell'estate italiana.

Due serate per seguire le storie delle coppie

La decisione di trasmettere due puntate ravvicinate permette agli spettatori di seguire con maggiore continuità le vicende delle coppie protagoniste.

La quinta puntata sarà trasmessa lunedì 20 luglio, mentre la sesta andrà in onda mercoledì 22 luglio. Questo raddoppio della programmazione offre l’opportunità di assistere a nuovi sviluppi e colpi di scena, come anticipato dal conduttore Filippo Bisciglia, che ha promesso momenti intensi e inaspettati all'interno dei villaggi.

Anticipazioni e attese per i prossimi episodi

Le anticipazioni mostrate al termine dell’ultima puntata suggeriscono che il prossimo appuntamento sarà caratterizzato da un falò anticipato richiesto da Giovanni per la fidanzata Sabrina. Il conduttore ha inoltre lasciato intendere che ci saranno più di una uscita dai villaggi, alimentando la curiosità degli spettatori. Tra dubbi, inganni e nuove consapevolezze, le due nuove puntate si preannunciano ricche di emozioni e sorprese per il pubblico affezionato del programma.

Il successo di Temptation Island si conferma anche quest’anno, con risultati d’ascolto molto positivi e una forte presenza nelle conversazioni sui social network. Il doppio appuntamento rappresenta un’occasione per seguire da vicino l’evoluzione delle relazioni tra i partecipanti, in attesa dei tanto attesi falò di confronto finali.