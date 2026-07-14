Le trame delle puntate di Beautiful in onda dal 20 al 26 luglio in prima visione su Canale 5 raccontano che Taylor Hayes scoprirà di non essere malata terminale. Carter Walton e Hope Logan, invece, si lasceranno andare alla passione.

Taylor scopre di non essere affetta da insufficienza cardiaca

Taylor scoprirà di non essere affetta da una malattia cardiaca. Grace informerà la dottoressa Hayes che ha la sindrome del cuore spezzato, dovuto ad un forte stress emotivo. Taylor respingerà tale parere assurdo e poco credibile. Ridge consiglierà all'ex moglie di ascoltare Grace, che la tranquillizzerà sul fatto che il suo problema di salute sia curabile.

Nonostante le rassicurazioni, Taylor si sentirà umiliata, credendo che il suo problema sia solo di origine emotiva.

Steffy e Liam, intanto, discuteranno sul ritorno di Taylor a Los Angeles a distanza di tempo. La giovane sarà certa che la sua genitrice abbia capito quanto sia essenziale essere presente nella vita della famiglia. Liam, invece, noterà che l'ex suocera è più determinata a restare.

Hope e Carter vivono un momento d'intimità

Le anticipazioni di Beautiful rivelano che Ridge (Thorsten Kaye) e Li avranno un confronto sulla salute di Taylor. Lo stilista pretenderà che l'ex moglie si rechi ad una seduta con uno psicologo. La donna accetterà il consiglio anche se vorrà il massimo riserbo con Brooke ed i figli.

Li incoraggerà Ridge a rispettare la volontà di Taylor anche se lui apparirà a disagio a raccontare una verità inesatta.

Hope e Carter, invece, si confesseranno i reciproci sentimenti. Dopo un momento di forte intimità, l'avvocato ammetterà di aver sempre ammirato la bellezza, la forza e la sensibilità della giovane Logan. Steffy e Finn, intanto, vivranno un periodo di estrema serenità famigliare. I due si lasceranno andare ai ricordi di tutti i problemi superati insieme. La coppia riconoscerà che ogni problema ha rafforzato il loro legame.

Walton ha elogiato Eric

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Beautiful andate in onda ad inizio luglio su Canale 5, Hope ha sofferto nel vedere Finn e Steffy insieme alla stilata ma dietro alle quinte ha trovato Carter ad offrirle una spalla su cui piangere.

Walton ha elogiato Eric, capace di perdonarlo nonostante la sua storia con Quinn. Intanto la sfilata di Brooke è stata un successo senza pari che l'ha resa molto felice. Eric si è complimentato prima con Carter e poi con Steffy. Ridge, invece, è apparso preoccupato per Taylor che ha trovato priva di sensi in terra. Lo stilista ha preteso dall'ex moglie immediate spiegazioni. La donna ha ammesso che non è la prima volta che le accade una cosa simile.