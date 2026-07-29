Nell'ultimo periodo Helena Prestes ha pubblicato diverse foto delle sue vacanze, a partire da quelle nelle quali ha sfoggiato un corpo da fare invidia. Sui social, infatti, la modella ha ricevuto moltissimi complimenti per la sua forma fisica, che è stata definita "perfetta" dalla maggior parte degli utenti che hanno scelto di commentarla pubblicamente.

Pioggia di complimenti per Helena

Quest'anno Helena ha scelto la Sardegna per le sue vacanze ed è proprio lì che ha scattato la maggior parte delle foto che ha pubblicato sui social nei giorni scorsi, quelle che hanno fatto incetta di like e commenti positivi.

La 36enne ha posato con diversi costumi da bagno, da bikini ispirati alle sue origini brasiliane ad altri floreali, e in ogni look è sempre sembrata impeccabile.

Prestes ha conquistato tutti con forma fisica ed eleganza, caratteristiche innegabili e che vengono fuori in maniera evidente dagli scatti di questa calda estate.

La reazione del web

Le foto di Helena in costume da bagno hanno fatto breccia sia nel cuore dei fan che in quello di persone che fanno parte della sua vita.

Stefania Orlando, ad esempio, si è esposta in favore dell'amica definendola "perfetta", un parere condiviso dalla maggior parte degli utenti dei social.

"Questa donna è magnetica", "Helena sei la perfezione fatta persona", "Meravigliosa", "Incantevole", "Ha il potere di calamitare gli sguardi su di sé", "Troppo bella", "E che le volete dire?", "Incredibile", "Quanto è fortunato Javier", si legge sul web in questi giorni.

L'incontro paparazzato con Javier

Nelle ultime ore in rete si è parlato di Helena anche per una foto che alcuni fan le hanno fatto di nascosto quando ha rivisto Javier: i due, infatti, sono stati paparazzati alla stazione di Cagliari l'altra sera e poi si sono diretti insieme verso la località dove trascorreranno i prossimi giorni.

La storia d'amore tra Prestes e Martinez prosegue a gonfie vele, infatti si sono rivelate infondate le voci che li volevano in profonda crisi o addirittura ad un passo dalla rottura.

Gli Helevier si stanno vivendo senza postare contenuti di coppia sui social, e questa scelta sarebbe la conseguenza dei continui attacchi che entrambi ricevono sul web.