Cambio di programmazione per La Promessa nel palinsesto Mediaset di agosto. La celebre soap opera spagnola non sarà più trasmessa nella fascia serale del sabato su Rete 4. Una decisione che arriva a sorpresa, considerando gli ottimi risultati ottenuti nelle ultime settimane in termini di ascolti.

La Promessa saluta il prime time di agosto

Per tutto il mese di agosto, l'appuntamento in prima serata con La Promessa viene sospeso. La soap non farà parte del palinsesto serale di Rete 4, dove al suo posto saranno trasmessi film destinati ad accompagnare il pubblico durante i sabati estivi.

La scelta rappresenta un cambiamento significativo rispetto alla programmazione delle ultime settimane, quando la serie era riuscita a conquistare una fetta importante di telespettatori anche nella fascia più competitiva della giornata.

Le nuove puntate continueranno nel preserale

I fan della soap, però, possono stare tranquilli. Le nuove puntate di La Promessa continueranno regolarmente ad andare in onda nella fascia preserale, mantenendo l'appuntamento quotidiano delle 19:45 su Rete 4.

Sarà quindi questa la collocazione stabile della serie per tutto il mese di agosto, consentendo agli spettatori di seguire senza interruzioni le vicende ambientate nel celebre palazzo de La Promessa.

Ascolti positivi in prima serata: la decisione sorprende il pubblico

La cancellazione dal prime time sorprende soprattutto alla luce degli ottimi ascolti registrati dalla soap nelle recenti settimane.

Le puntate trasmesse in prima serata hanno infatti raggiunto uno share del 7,30%, con picchi che hanno toccato anche il 10%, numeri decisamente positivi per Rete 4 e superiori alle aspettative iniziali.

Proprio questi risultati avevano alimentato l'ipotesi di una conferma dell'appuntamento serale anche durante l'estate, ma Mediaset ha preferito puntare su una programmazione diversa per il mese di agosto.

Perché Mediaset cambia la programmazione

La modifica del palinsesto rientra nella tradizionale riorganizzazione estiva delle reti Mediaset.

Durante il mese di agosto, infatti, le emittenti scelgono spesso di ridurre gli appuntamenti inediti in prima serata, privilegiando film e contenuti pensati per un pubblico estivo.

Nonostante l'uscita dal prime time, La Promessa resta comunque uno dei titoli di punta del daytime di Rete 4, dove continua a ottenere risultati soddisfacenti e a fidelizzare un pubblico sempre più numeroso.

La Promessa torna solo nel preserale

In sintesi, ad agosto La Promessa non sarà più trasmessa in prima serata su Rete 4. Le nuove puntate resteranno in onda esclusivamente alle 19:45, mentre il sabato sera sarà dedicato alla programmazione cinematografica.

Una scelta che ha sorpreso molti appassionati della soap, soprattutto considerando gli ottimi dati Auditel registrati nelle ultime settimane, ma che rientra nelle strategie estive adottate da Mediaset per il rinnovo del palinsesto.