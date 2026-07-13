Nel corso delle nuove puntate de La Promessa in programma dal 20 al 26 luglio accadranno innumerevoli colpi di scena che terranno alta l'attenzione del pubblico di Rete 4. Le anticipazioni raccontano che Angela farà ritorno alla tenuta dopo essere stata rapita da Lorenzo. Manuel, invece, prenderà le difese di Pia e Ricardo, in difficoltà a causa di Cristobal.

Angela fa ritorno alla tenuta dopo essere stata liberata da Lorenzo

Il barone di Valladares minaccerà i Lujan dopo aver ricevuto alcune offese. Leocadia avrà un confronto con Catalina, che esprimerà un parare contrario sul nobile.

Quest'ultimo pretenderà che la moglie di Adriano abbandoni La Promessa, considerandola la colpevole di tutti i problemi.

Angela, intanto, farà ritorno alla tenuta dopo essere stata alcuni giorni sequestrata da Lorenzo. Leocadia si scaglierà contro il capitano de La Mata, il responsabile del rapimento della figlia. Quest'ultima finirà nelle mire dell'uomo che pretenderà di sposarla. Leocadia fingerà di accettare lo sposalizio per salvare sua figlia, che nel frattempo ignara di tutto sognerà di vivere l'amore per Curro alla luce del sole.

Manuel difende Pia e Ricardo da Cristobal

Le anticipazioni settimanali de La Promessa raccontano che Alonso crederà che tra Manuel e Leocadia si possa trovare una tregua.

Il marchese cercherà di convincere il figlio a tornare sui suoi passi ma senza riuscirci.

Lope, invece, cercherà di avvicinarsi a Vera mentre Tono esprimerà il desiderio di convolare a giuste nozze con Enora.

Infine Manuel prenderà le difese di Pia e Ricardo, ordinando a Cristobal (Fernando Coronado) di riammetterli come domestici dopo che li aveva declassati a semplici sguatteri per la loro relazione extraconiugale.

Lorenzo ha rapito Angela per convincere Leocadia a concedergli la sua mano

Nel frattempo, nelle puntate italiane de La Promessa appena trasmesse su Rete 4, Curro ha accusato Lorenzo di aver rapito Angela e di essere un criminale. Il capitano de La Mata ha negato ogni coinvolgimento nella vicenda.

Il pubblico ha scoperto che l'uomo aveva rapito la ragazza per convincere Leocadia a concedergli la sua mano. Lorenzo ha fatto capire alla darklady che per lei e la sua figlia non ci sono vie di uscita, tanto che la situazione si è fatta tesa. Intanto Catalina e Martina non sono riuscite a trovare un accordo col barone di Valladares e per questo Alonso è stato costretto ad intervenire. Il marchese ha capito che le due ragazze hanno speso tantissimo per migliorare le condizioni dei contadini che lavorano nelle loro terre. L'uomo ha cercato di convincere Valladares ad ascoltare le due cugine.