"La marchesa De Lugarda ero io": con queste parole Maria spiazzerà Alonso nelle prossime puntate de La Promessa e si scuserà per aver mentito sulla sua identità tempo fa.

Le anticipazioni rivelano che Maria confesserà ad Alonso che la dama con cui tempo fa ballò alla festa in maschera era lei. In quell'occasione, la ragazza si era confusa con Jana tra i nobili invitati. Alonso ricorderà quei momenti con grande divertimento.

Il legame speciale di Maria e Alonso a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che tra Maria e Alonso nascerà un rapporto speciale nelle prossime puntate.

A legare il marchese alla cameriera sarà un momento indimenticabile: Alonso, infatti, aiuterà Maria a partorire. Saranno attimi di paura e felicità che termineranno con la nascita di una splendida bambina. La situazione sarà piuttosto imbarazzante per entrambi, ma Maria durante il travaglio dirà ad Alonso che non c'è da vergognarsi perché loro hanno già ballato insieme. Questa frase passerà in secondo piano, ma dopo la nascita della bambina, a mente lucida, tornerà in mente ad Alonso. Il marchese andrà a trovare Maria nella sua stanza e con lei parlerà del parto. L'uomo ci terrà a dire che per lui la neonata è un po' come una nipotina visto che ha partecipato così attivamente alla sua nascita.

L'uomo, però, non potrà fare a meno di chiedere a Maria spiegazioni sulla frase del ballo.

Il dolce ricordo di Maria alla festa con Jana

Nelle prossime puntate de La Promessa, Maria ammetterà che la frase detta ad Alonso non era un delirio a causa dei dolori, ma un reale ricordo. "Abbiamo ballato davvero insieme", dirà la cameriera sorprendendo il marchese. Maria, a quel punto, ricorderà quando lei e Jana si erano infiltrate alla festa in maschera dei nobili. Alonso farà mente locale e riporterà alla mente quei momenti in cui ballò con una dama molto simpatica al centro della pista. "La marchesa De Lugarda ero io", ammetterà Maria chiedendo scusa ad Alonso per quella bugia. Il marchese, però, non sarà affatto arrabbiato e ricorderà con gioia quel ballo in cui si è divertito molto. Il bel ricordo vissuto con Jana suggerirà a Maria anche il nome della bambina: si chiamerò come la sua defunta e amata amica.