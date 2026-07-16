Le trame delle puntate spagnole de La Promessa in programma prossimamente su Rete 4 raccontano che Manuel e Tono inizieranno ad avere dei dubbi sulla buonafede di Enora dopo aver scoperto che ha rubato i bozzetti dei motori aerei. Sospetti che aumenteranno quando la donna inizierà ad assumere uno strano atteggiamento alla tenuta.

Manuel e Tono scoprono che Enora ruba i bozzetti dei motori aerei

Manuel avviserà Tono di aver visto Enora nascondere alcuni bozzetti di motori nel suo soprabito. Il saldatore crederà ciecamente nella buonafede della sua amata.

L'erede del marchesato, a questo punto, andrà nel paese nativo di Enora, scoprendo che nessuno la conosce. Di fronte a questa rivelazione, Tono crederà ancor di più alla buonafede della fidanzata. La fiducia del saldatore inizierà a scricchiolare quando troverà alcuni bozzetti nel doppio fondo della giacca di Enora. Quest'ultima messa alle strette racconterà a Tono e Manuel di essersi impossessata dei progetti per studiarli meglio a casa. La ragazza cercherà di entrare nelle grazie del fidanzato, parlandogli del loro imminente matrimonio e non del suo strano comportamento.

Manuel e Tono capiscono che Enora non è sincera

Le anticipazioni spagnole de La Promessa raccontano che Enora avviserà Tono di voler affittare una casa con giardino per costruire il loro nido d'amore.

La ragazza avviserà il compagno di dover assentarsi per qualche giorno per stipulare il contratto d'affitto coi proprietari. Ma il piano di Enora non avrà il risultato sperato poiché Manuel le offrirà il telefono della tenuta per parlare col fantomatico proprietario, trasferitosi a Cordoba. Manuel e Tono capiranno che la donna sta nascondendo qualcosa dopo aver udito la conversazione telefonica. Enora, mentendo a tutti, rivelerà che il proprietario ha rinunciato ad affittare la casa perché suo figlio ha deciso di tornare ad abitare a casa. Tono crederà alla versione della fidanzata a differenza di Simona che deciderà di vederci più chiaro.

Curro si è unito alle ricerche per ritrovare Angela

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda a metà luglio su Rete 4, Curro ha voluto aiutare nelle ricerche della sua amata Angela.

Alonso ha chiesto a Cristobal di non intralciare la richiesta dell'ex baronetto e permettersi di unirsi alle squadre per rintracciare la figlia di Leocadia, che è rimasta vittima di un sequestro da parte di Lorenzo.

Bartolomè, invece, ha insultato Catalina davanti a Martina. Il nobile è apparso sempre più deciso a negare le migliorie proposte dalla due cugine. Infine Manuel è apparso indeciso se accettare o meno la proposta di Pedro.