"O mi sposi o Serhat muore": con queste parole Dalyan imporrà le nozze a Yildiz nelle prossime puntate de L'Erede.

Le anticipazioni tv rivelano che Yildiz sarà pronta a tutto pur di salvare Serhat. Quest'ultimo, quando saprà tutto, correrà a cercare la sua seconda moglie.

Il sacrificio di Yildiz per Serhat ne L'Erede

Le anticipazioni de L'Erede raccontano che Yildiz dimostrerà di essere pronta a sacrificare la sua vita per quella di Serhat e lui non sarà indifferente a tutto questo. La vicenda avrà inizio con un piano di Akif per far arrestare Serhat e prendere il potere.

Il fratello minore si rivolgerà a un contrabbandiere, Zeynel, con il volto coperto e gli dirà di essere Serhat Yelduran quando gli venderà merce preziosa rubata. Le indagini della polizia si concluderanno con le manette a Serhat, come aveva deciso Akif in accordo con i Kordağlı. Zeynel sarà prigioniero della famiglia di Yildiz che lo terrà nascosto fino al processo e il futuro di Serhat sembrerà segnato. L'ex medico farà la valigia e saluterà la famiglia per andare in prigione, ma quando arriverà il momento di varcare il cancello si accorgerà che Yildiz non è lì ad abbracciarlo. Al suo posto, Sevde consegnerà una lettera a Serhat che capirà quanto è grande l'amore della sua seconda moglie per lui.

In poche righe, si leggerà che Yildiz ha accettato di sposare Dalyan, segretamente innamorato di lei, in cambio di Zeynel che arriverà di lì a poco a villa Yelduran per testimoniare a favore di Serhat.

La minaccia di Dalyan e il destino di Yildiz

Nelle prossime puntate de L'Erede, Sehrat leggerà con grande emozione e dolore le parole di Yildiz e si darà subito da fare per cercarla. Lei, intanto, sarà con Dalyan che dopo il sonoro rifiuto di qualche giorno prima, sarà fiero di aver trovato il modo per costringerla alle nozze. Yildiz tenterà l'ultimo gesto per salvarsi: farà fuoco contro Daylan, ma gli andrà male. Lui le dirà che non ha scampo: "O mi sposi o Serhat muore", dirà. L'uomo ricorderà a Yildiz che ha perso tutto, la famiglia e il lavoro, per lei. La donna, disperata, indosserà l'abito da sposa, rassegnata al so destino, con l'unica consolazione di aver salvato Serhat dal carcere. Yelduran, intanto, cercherà Yildiz.