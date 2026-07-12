Havoş darà a Canfeza la finta lettera scritta da Afet nella puntata di Racconto di una notte di domenica 19 luglio.

Le anticipazioni tv rivelano che Canfeza dirà a tutta la famiglia che Afet ha provocato un infarto a Sureyya con la lettera che ha firmato a nome di Mehmet. Mahir e Asaf saranno furiosi e Afet avrà tutta la famiglia contro.

L'infarto di Sureyya in Racconto di una notte

Le anticipazioni di Racconto di una notte raccontano che Sureyya avrà un infarto a causa di Afet. Quest'ultima, infatti, farà trovare alla madre di Mahir una finta lettera di Mehmet che si dice offeso dal suo legame con Canfeza.

Sureyya leggerà delle parole durissime dal suo defunto marito e si sentirà sopraffatta dal dolore, tanto da avere un infarto. La donna finirà in ospedale e Afet si sentirà terribilmente in colpa per aver scritto quella lettera, ma penserà di farla franca. La nonna di Mahir andrà subito alla villa a cercare la missiva che però sarà intercettare da Hursit e Havoş. I due servitori conserveranno la lettera e penseranno a cosa farne: lui insisterà sul darla direttamente a Mahir, ma Havoş non vorrà far litigare nonna e nipote. Per un po', quella lettera resterà nascosta, ma i due servitori carpiranno che proteggere Afet sarebbe una grande ingiustizia dopo quello che ha fatto a Sureyya. La famiglia sarà riunita per recarsi al fidanzamento di Felek, ma prima di andare, Havoş busserà alla porta di Canfeza e le consegnerà la lettera.

La verità sulla lettera distruggerà Afet

Nella puntata di Racconto di una notte di domenica 19 luglio, Havoş darà a Canfeza la finta lettera di Mehemt scritta da Afet. Finalmente la moglie di Mahir capirà che Sureyya non ha inventato nulla e che la lettera esiste davvero. "Chi può averla scritta?" chiederà Canfeza alla servitrice che le risponderà di non saperlo. "Afet, però, cercava quella lettera subito dopo l'inferto di Sureyya dirà. A Canfeza sarà chiaro che è stata la nonna di Mahir ad architettare tutto per allontanarla da sua suocera. Per quella sera, Canfeza tacerà, ma quando Afet tornerà a provocarla, scoppierà. Canfeza dirà a tutti, compreso, Mahir, che è stata lei a scrivere la lettera a nome di Mehmet. Afet avrà contro tutta la sua famiglia.