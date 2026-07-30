Alessandra e Rosario sono stati una delle coppie che ha fatto maggiormente discutere nel corso dell'ultima edizione di Temptation Island. La ragazza durante il proprio percorso ha visto più volte video del fuo fidanzato e dell'avvicinamento alla single Giada, che i due già conoscevano prima del programma.

La tentatrice è un'ex amica proprio di Alessandra, e un presunto flirt di Rosario. Così che ha deciso subito di chiamare un primo falò di confronto anticipato, subito rifiutato dal fidanzato.

Ma Alessandra, avendo visto altre immagini della sintonia tra Rosario e Giada, ha chiesto un altro faccia a faccia che è stato accettato seppur con qualche tentennamento dal fidanzato, dopo essere stato convinto da Filippo Bisciglia.

E così nel confronto, che è diventato per la prima volta nella storia di Temptation Island a tre con l'intervento di Giada, Alessandra ha deciso di uscire da sola, lasciando Rosario.

Ma, nel secondo falò richiesto qualche giorno dopo dall'uomo, quest'ultimo è riuscito a convincere la ragazza della sua bontà e pentimento, uscendo insieme e dandosi una seconda possibilità.

Alessandra molla Rosario dopo Temptation Island

A sorpresa, nell'ultima puntata di Temptation Island, Alessandra di è presentata inizialmente da sola davanti a Filippo Bisciglia.

E così ha spiegato che, nonostante i due siano tornati a convivere a Napoli dandosi una seconda occasione, dopo tutto ciò che è successo nei villaggi ha capito di non provare le stesse cose di prima.

Alessandra ha poi spiegato che il sentimento non è ovviamente svanito, ma che ha magari bisogno di tempo per metabolizzare il tutto. Poco dopo è stata raggiunta da Rosario, che le ha detto che è disposto ad aspettare e a non mettere fretta, prima che prenda una decisione definitiva sulla loro storia.

E così i due sono usciti separati da Temptation Island, anche se Alessandra è rimasta a Napoli per vedere se può riuscire a mettere una pietra sopra a quanto visto nei video nel programma e tornare ad amarlo come un tempo.