Gabriele e Sara hanno avuto un percorso molto altalenante e turbolento nell'ultima edizione di Temptation Island. Infatti, il ragazzo ha subito mostrato la sua gelosia per la fidanzata, arrivando al punto di controllarla e di volerla nella sua bolla, come da lui dichiarato.

Sara si è detta stanca della loro relazione, visto che sono più i giorni in cui sta male e si sente oppressa rispetto a quelli felici. E così, durante il falò di confronto anticipato, i due hanno deciso di lasciarsi per il bene di entrambi, con Gabriele che è stato convinto da Filippo Bisciglia a lasciarla andare.

Successivamente, Sara è stata poi chiamata dalla produzione del programma per andare nuovamente al falò di fronte al conduttore, potendo così vedere un video dell'ormai suo ex fidanzato in cui le legge una lettera dove si addossa sostanzialmente quasi tutte le colpe. Sara si è detta sollevata dall'aver sentito le sue parole, rimanendo ferma sulla sua decisione di essere single.

Gabriele taglia i rapporti con Sara dopo Temptation Island

Gabriele si è presentato nel mese dopo di Temptation Island più sereno e sollevato, avendo detto di stare molto meglio rispetto ai primi giorni dopo la fine della relazione con Sara. A Bisciglia, ha spiegato: "Mi sono incolpato di tantissime cose, ma oggi sono consapevole che non è stata tutta colpa mia.

Perché anche lei ha fatto la sua parte con il tentatore". E ancora: "Ho intrapreso un percorso personale e credo che continuerò perché mi fa stare meglio e mi aiuta a gestire tutto, soprattutto gli impulsi che ho". Gabriele conclude: "Le altre volte che ci siamo lasciati io dovevo uscire perché le pareti mi mangiavano, oggi invece sto bene anche a casa".

Se Gabriele sembra aver accettato la fine della loro storia, discorso invece diverso per Sara, che ha detto a Filippo di stare ancora soffrendo e di voler rivedere l'ex fidanzato per chiarire.

Ma i due si sono visti solamente una volta, in cui a regnare sono stati i silenzi, mentre per telefono Gabriele è stato a detta della ragazza freddo e distaccato.

Dunque, dopo circa sei anni e mezzo, sembra giunta al capolinea la relazione tra Sara e Giovanni, con quest'ultimo che potrebbe consolarsi entrando nella casa del Grande Fratello Vip, qualora le indiscrezioni fossero vere.