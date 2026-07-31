Andrea e Iris hanno avuto un percorso di alti e bassi a Temptation Island a causa soprattutto dei comportamenti di lui.

Infatti, nei primi video mostrati alla ragazza, Andrea ha affermato di non sapere se la amasse ancora, potendo essere maggiormente l'abitudine, e non provando più l'attrazione di prima a letto.

Come se non bastasse, Iris ha dovuto assistere all'avvicinamento nel villaggio dei fidanzati tra Andrea e la tentatrice Sary.

L'uomo si è lasciato molto andare con la single. E così Iris, che più volte è crollata in lacrime in compagnia delle sue compagne d'avventura, ha più volte asserito di volerlo lasciare perché si merita di meglio.

Ma, ad un certo punto, durante una notte, c'è stato un risvolto inaspettato da parte di Andrea.

Infatti, parlando con Gabriele, ha rivelato di sentire la forte mancanza di Iris, e di volerla come unica donna al suo fianco.

E così, dopo aver tentato di raggiungere senza successo camminando il villaggio delle fidanzate, ha chiamato Filippo Bisciglia per chiedere il falò di confronto anticipato a Temptation Island.

Iris, incredula, non aspettandosi nulla di tutto ciò visto che non aveva fatto nulla di compromettente, accetta con l'obiettivo di lasciarlo.

Iris e Andrea più uniti che mai dopo Temptation

Andrea e Iris si ritrovano faccia a faccia davanti al falò, con l'uomo che subito si dice pentito di ciò che ha fatto con la single Sary, volendo uscire con la fidanzata per ricucire il loro rapporto.

Iris, seppur poco convinta delle promesse di Andrea, decide di accettare.

E, nel mese dopo, i due dichiarano che, nonostante alcune discussioni, sono più uniti che mai, con Andrea che, con la complicità di Filippo Bisciglia, consegna un anello a Iris, chiedendole di sposarlo, con lei che accetta la sua proposta.

Dunque, nonostante un percorso turbolento e il flirt tra Andrea e la tentatrice Sary, rivelando di non aver risposto a dei suoi messaggi dopo l'uscita dal villaggio, l'uomo ha capito di amare Iris, promettendole di non fare più il Don Giovanni, volendo mettere la testa a posto.

Iris, essendo innamorata di lui, ha deciso di fidarsi e di dargli un'ultima possibilità, per vedere se Andrea si dimostrerà maturo e responsabile in questa occasione.