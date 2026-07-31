Diamante e Bernadette hanno deciso di partecipare a Temptation Island con un obiettivo preciso.

Infatti, essendo cresciuti insieme con un fidanzamento di ben sedici anni, lei è stanca di dover vivere sotto il tetto dei genitori di lui, volendo fare il passo importante con il matrimonio e la convivenza in una casa tutta loro.

E, vedendo le titubanze di Diamante, vede il programma come un'ultima spiaggia e, nel caso lui non si convinca a sposarla neanche dopo il loro percorso nei villaggi, è pronta a lasciarlo.

Ma i primi video che Bernadette vede nel capanno sono tutt'altro che piacevoli, visto che l'ex portiere del Napoli ha ammesso di non essere sicuro di voler trascorrere tutta la propria vita con la fidanzata, essendosi precluso la possibilità di fare esperienze con altre donne.

Però, le brutte sorprese per la ragazza non sono finite qua.

Infatti, Bernadette vede il forte avvicinamento tra Diamante e la tentatrice Martina a Temptation, con i due che passano molto tempo a parlare, a farsi il bagno insieme.

Fino all'aperitivo che lui le propone in spiaggia, e che lei accetta molto volentieri.

Durante questa occasione, Diamante si lascia un po' andare e, oltre a conversare molto con la ragazza, ci sono degli sfioramenti di mani e abbracci, che fanno crollare in lacrime Bernadette.

Ma, dopo quella serata l'ex calciatore, parlando con alcuni compagni di avventura, afferma che non c'è più spazio nel suo cuore, che è pieno per l'amore che prova per la sua fidanzata.

La proposta di matrimonio di Diamante a Bernadette a Temptation Island

Diamante, con l'aiuto della produzione di Temptation Island, senza passare per il falò di confronto ha raggiunto Bernadette nel villaggio delle fidanzate con un mazzo di fiori e facendole la proposta di matrimonio, con Filippo Bisciglia, Sabrina e Francesca come spettatrici da lontano.

La ragazza ha ovviamente accettato, lasciandosi poi andare a baci e abbracci sulla sabbia con il suo futuro marito.

E, nel mese dopo, oltre a rinnovare la loro proposta, Diamante ha fatto una sorpresa a Bernadette, facendole vedere un video in cui parla della loro storia, con Filippo che ha poi permesso ai genitori della coppia di raggiungerli per assistere al loro ballo.

Dunque, lieto fine per Diamante e Bernadette, che finalmente si sposeranno dopo sedici anni di fidanzamento.