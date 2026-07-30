Francesca ha voluto partecipare con il fidanzato Danilo a Temptation Island per alcune mancanze. Infatti, la donna ha detto di aver scoperto che il ragazzo era iscritto a dei siti di incontri, potendo avere relazioni parallele e raccontandole bugie.

D'altro canto, Danilo si è lamentato della gelosia eccessiva di Francesca, sentendosi oppresso ed essendo quasi costretto a dirle menzogne per non essere assillato. Seppur entrambi innamorati, si sono lasciati molto andare con due single, il ragazzo con Giulia, mentre lei con Marco.

Danilo, dopo aver visto che la fidanzata si è molto avvicinata al tentatore dormendoci anche insieme abbracciata, per ripicca è andato nel residence dei single e ha baciato Giulia lontano dalle telecamere.

Durante il falò di confronto, Francesca è rimasta piuttosto amareggiata quando ha scoperto l'accaduto, vedendolo come un tradimento maggiore rispetto al suo. E così inizialmente ha detto di voler uscire da sola da Temptation Island.

Ma, poco dopo, per un ripensamento di Danilo, Filippo Bisciglia è andato a richiamarla, così che i due si sono abbracciati e, tra le lacrime, baciati, scegliendo di tornare a casa insieme per provare a chiarire. Però il mese dopo ha sorpreso tutti, conduttore e telespettatori all'ascolto, presentandosi sola davanti a Filippo Bisciglia.

Danilo lascia Francesca a Temptation Island

Nella nona e ultima puntata di Temptation Island, Francesca ha spiegato che, appena dopo essere uscita dal villaggio, essendo confusa si è sentita con il single Marco.

Danilo, quando ha scoperto il tutto, oltre a risentirsi anche lui con la tentatrice Giulia, ha voluto prendere le distanze dalla fidanzata, sentendosi tradito e deluso.

E, dopo aver raggiunto Francesca per l'ultimo confronto nel programma, pur dicendosi ancora profondamente innamorato di lei, ha deciso di lasciarla, uscendo da solo per il loro bene, sapendo che rimanendo insieme sarebbero sorti gli stessi problemi di coppia. La ragazza è rimasta piuttosto triste e amareggiata, venendo consolata da Filippo Bisciglia.