Le anticipazioni di Un posto al sole dal 20 al 24 luglio promettono una settimana ricca di colpi di scena, decisioni difficili e rapporti familiari sempre più complicati. Al centro delle nuove puntate ci saranno Micaela, pronta a prendere una decisione destinata a cambiare gli equilibri della famiglia, Nunzio e Rossella, alle prese con una crisi inaspettata, e il piccolo Jimmy, coinvolto in un delicato percorso psicologico.

Nel frattempo, anche Alberto, Anna, Rosa e Damiano dovranno affrontare situazioni che potrebbero cambiare il loro futuro.

Micaela pronta a cambiare tutto: Niko e Manuela in allarme

Le tensioni tra Micaela, Niko e Manuela raggiungeranno livelli sempre più alti. Dopo aver appreso da Jimmy le reali intenzioni di Niko e Manuela, Micaela prenderà una decisione destinata a sconvolgere la vita di più persone.

La donna dichiarerà di voler portare Jimmy a vivere con lei, una scelta che getterà nel panico Niko e Manuela, convinti che possa trattarsi di una provocazione ma, allo stesso tempo, preoccupati che Micaela possa fare sul serio.

L'atmosfera resterà particolarmente tesa anche perché si avvicina il giorno dell'incontro di Jimmy con lo psicologo, appuntamento che rischia di alimentare ulteriormente il conflitto tra gli adulti.

Alberto sogna una riconciliazione con Gianluca

Spazio anche ad Alberto, che continuerà a coltivare il desiderio di recuperare il rapporto con Gianluca. Tuttavia, almeno per il momento, ogni tentativo di riavvicinamento sembrerà destinato a fallire.

Il legame tra padre e figlio appare ancora profondamente compromesso e Alberto dovrà fare i conti con una realtà ben diversa da quella che sperava.

Anna affronta la madre: confronto ricco di tensione

Anche Anna vivrà un momento molto delicato. La donna avrà infatti un confronto con la madre che potrebbe prendere una piega completamente inattesa.

Il dialogo farà emergere vecchie incomprensioni e potrebbe avere importanti conseguenze sul loro rapporto.

Rossella tra il congresso e una proposta da non perdere

In Calabria, Nunzio e Rossella vivranno esperienze molto diverse.

Mentre Nunzio si lascerà conquistare dalle bellezze del territorio e cercherà di godersi il soggiorno, Rossella si ritroverà davanti a una nuova occasione professionale estremamente importante.

Per la giovane dottoressa si ripresenterà infatti la possibilità di proseguire la specializzazione all'estero, un'opportunità che anche Michele spera possa cogliere senza esitazioni.

Nunzio scopre una verità e scoppia la lite con Rossella

La serenità della coppia durerà però molto poco.

Dopo una scoperta fatta casualmente, Nunzio resterà profondamente ferito e finirà per avere un duro scontro con Rossella.

La discussione arriverà proprio alla vigilia del suo importante intervento al congresso, aumentando notevolmente lo stress della giovane medico in un momento già molto delicato.

Bice e Massaro in crisi: Cotugno torna a sperare

Parallelamente, la crisi tra Massaro e Bice finirà per riaccendere le speranze di Cotugno.

L'uomo vedrà nella situazione l'occasione giusta per tornare a farsi avanti e tentare nuovamente di conquistare Bice.

Rosa cerca una mediazione tra Manuel e Damiano

Anche sul fronte familiare non mancheranno le difficoltà.

Manuel continuerà infatti a manifestare il forte desiderio di rivedere zio Eduardo, mettendo Rosa in una posizione sempre più complicata.

Non sapendo più come gestire la situazione, Rosa proverà a mediare con Damiano, nel tentativo di trovare una soluzione che possa soddisfare tutti senza creare nuovi conflitti.