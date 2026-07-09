La programmazione Mediaset di settembre subirà alcune modifiche che riguarderanno il pomeriggio di Canale 5. Tra le novità più rilevanti spicca il ridimensionamento di Far Away, la soap che, nella nuova stagione televisiva, vedrà ridotto il proprio spazio all'interno del daytime.
Le nuove puntate saranno trasmesse in una fascia oraria più contenuta, lasciando maggiore spazio agli altri programmi del pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset.
Far Away in onda per soli 20 minuti al giorno
A partire dal daytime autunnale di Canale 5, Far Away andrà in onda subito dopo Uomini e Donne, occupando la fascia compresa tra le 16:05 e le 16:25 circa.
La soap avrà quindi una durata di appena 20 minuti al giorno, una scelta che rappresenta un netto ridimensionamento rispetto alla programmazione precedente. La decisione rientra nella strategia di riorganizzazione del palinsesto pomeridiano studiata da Mediaset in vista della nuova stagione televisiva.
Dopo la soap turca spazio al daytime di Amici
Terminato l'appuntamento con Far Away, la linea passerà al daytime di Amici, che continuerà a occupare il pomeriggio di Canale 5 anche nella stagione 2026-2027.
Nonostante gli ascolti non sempre brillanti registrati durante la passata edizione, Mediaset ha deciso di confermare lo spazio dedicato al talent show di Maria De Filippi, che continuerà ad accompagnare il pubblico con il racconto della vita degli allievi all'interno della scuola.
Mediaset riorganizza il pomeriggio di Canale 5
La riduzione dello spazio riservato a Far Away conferma la volontà dell'azienda di rivedere l'organizzazione del daytime autunnale, cercando un equilibrio tra soap opera, programmi di intrattenimento e appuntamenti consolidati del palinsesto.
Con questa nuova distribuzione degli spazi, Uomini e Donne manterrà il ruolo di traino del pomeriggio, seguito dalla breve finestra dedicata a Far Away e, successivamente, dal daytime di Amici, che continuerà a rappresentare uno degli appuntamenti fissi della rete.
La nuova programmazione di Canale 5 da settembre
Salvo ulteriori modifiche, il pomeriggio di Canale 5 sarà così strutturato:
- Uomini e Donne
- Far Away (dalle 16:05 alle 16:25 circa)
- Daytime di Amici
Una scelta che punta a rendere più dinamica la fascia pomeridiana e che segna un cambiamento significativo per gli appassionati della soap, chiamati a seguire episodi più brevi rispetto al passato.