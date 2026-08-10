Dal 17 al 21 agosto tornano in onda i nuovi episodi di Far Away (Uzak Şehir in lingua originale). Stando a quanto si apprende dagli spoiler, gli Albora come da tradizione festeggiano il giorno della circoncisione del piccolo Deniz ma durante i festeggiamenti qualcosa va storto. Accade qualcosa di impensabile anche alla richiesta di Sadakat: la matriarca chiede ad Hasan di uccidere Ugur.

Anticipazioni Far Away

Le anticipazioni legate alle nuove puntate di Far Away, annunciano nuove faide e colpi di scena. Alya e Cihan riescono a rintracciare il piccolo Deniz, ma non mancano le difficoltà per riportare a casa il bambino.

Intanto durante i festeggiamenti per la circoncisione di Deniz, qualcosa sembra rovinare la giornata in casa Albora: Mine ritorna e medita vendetta nei confronti dell'ormai ex marito e della sua nuova moglie. La donna dopo essere stata lasciata da Cihan, non riesce a sopportare l'addio.

Alya dopo aver accettato di avere un confronto con sua madre non riesce a parlarle poiché Fikriye sviene e viene portata in ospedale. Qui la dottoressa scopre che sua madre ha un tumore. Il giorno delle dimissioni della donna, Alya e Cihan invitano Firkriye ad alloggiare presso la villa degli Albora fin quando non sarà in grado di tornare al suo paese. Sarà proprio la donna a mandare a monte un ordine di Sadakat: la matriarca degli Albora ordina ad Hasan di trovare Ugur ed ucciderlo, ma la madre di Alya racconterà tutto alla figlia e al suo nuovo compagno Cihan; motivo per cui il piano di Sadakat non verrà portato a termine.

Kaya invece incontra Zerrin all'interno di un locale insieme a Demir: per il membro della famiglia Albora non sarà affatto semplice vedere la sua amata tra le braccia di un altro uomo. In realtà la ragazza ha deciso di sposare il potente uomo d'affari solo perché quest'ultimo è in possesso di un video che dimostra l'innocenza e quindi può scagionare suo fratello Sahin.

Dove e quando seguire la soap turca

La soap tv turca è possibile seguirla tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle ore 16:15 circa.

Tuttavia gli episodi sono disponibili anche sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity, dov'è possibile rivedere anche le precedenti puntate.