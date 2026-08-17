Nel corso delle puntate di Far Away in onda dal 24 al 28 agosto 2026, la signora Fikriye (Nursel Köse), la madre biologica di Alya Smith (Sinem Ünsal), avrà uno svenimento e verrà trasportata in ospedale immediatamente. Nare Albora (Sahra Şaş) invece sarà in pericolo di vita, dopo essersi ferita con un colpo d’arma da fuoco per errore, durante un confronto con Sahin (Alper Çankaya). Per sfuggire alla morte, la fanciulla necessiterà di un trapianto in tempi brevissimi.

Ugur in procinto di fuggire dal paese, Alya e la madre Fikriye si confrontano

Dopo aver fatto perdere le proprie tracce servendosi della complicità di Mine, il dottor Ugur sarà in procinto di andarsene dal paese, mentre gli scagnozzi di Cihan ritroveranno la sua automobile.

In occasione della festa degli aquiloni, Nare incontrerà Sahin, invece Kaya rivedrà Zerrin. Sempre durante l’evento, si assisterà a un nuovo faccia a faccia tra Alya e la sua vera madre Fikriye. A proposito di quest’ultima, avrà un malore improvviso legato alla sua malattia, in presenza della figlia, dopo aver fatto visita Halis in carcere.

Nare ha bisogno di un trapianto di fegato per salvarsi

In seguito, Sahika minaccerà di uccidere Ozkan e Nare puntandogli contro la sua pistola. Ci sarà l’intervento di quest’ultima, che finirà per spararsi da sola a un fianco. Per sopravvivere, la giovane avrà un urgente bisogno di trapianto di fegato.

Nare potrà essere salvata da Kadir, appena il suo gruppo sanguigno risulterà compatibile.

Tuttavia, proprio prima dell’intervento, Kadir non potrà essere sottoposto a nessun intervento, a causa delle febbre.

Riepilogo sulla malattia di Fikriye

In precedenza, dopo essere stata rinnegata dalla figlia Alya per averla abbandonata da piccola, la signora Fikriye si è confidata con Cihan. La donna ha rivelato che la morte sta per bussare alla sua porta, per essere gravemente malata. Alya ha continuato ad avere dei forti dubbi verso sua madre Fikriye, per aver sospettato che le sue parole non siano affatto sincere. La dottoressa ha spiegato al marito Cihan la ragione per cui fatica a perdonare la madre, ovvero per averla consegnata a una famiglia canadese in passato.