Le anticipazioni delle prossime puntate di Far Away rivelano che Nare si troverà a un passo dalla morte proprio quando sembrerà esserci una speranza di salvarla. Kadir, il donatore scelto per il trapianto di fegato, verrà colpito da una grave infezione che lo renderà incompatibile con l'intervento, costringendo i medici a fermare tutto.

Spoiler Far Away: Nare in fin di vita dopo il no al divorzio

Nare arriverà in ospedale dopo aver tentato il suicidio sparandosi un colpo all'addome all'uscita del tribunale. La giovane compirà il gesto estremo dopo il no del giudice al divorzio da Özkan, una decisione resa ancora più dolorosa dalla testimonianza della madre Sadakat in favore del genero.

La ferita provocherà gravi danni al fegato, rendendo indispensabile un delicato trapianto per salvarle la vita.

Kadir ha la febbre alta, salta il trapianto

Poco prima dell'intervento, Kadir, scelto come donatore compatibile per il trapianto di fegato di Nare, accuserà un forte malore. La febbre salirà fino a 39,5 gradi e, nonostante i tentativi di abbassarla, le sue condizioni non miglioreranno.

Dopo averlo visitato, Alya non avrà dubbi: "Ha un'infezione, non può entrare in sala operatoria". Il donatore verrà così ricoverato d'urgenza, mentre i medici saranno costretti ad annullare il trapianto previsto per Nare.

Corsa contro il tempo per trovare un donatore

La situazione diventerà ancora più drammatica quando i sanitari informeranno la famiglia che la ragazza non può più aspettare.

"Dobbiamo operarla il prima possibile", spiegheranno.

Cihan andrà nel panico e inizierà una corsa contro il tempo per trovare un nuovo donatore compatibile.

Sadakat implora Fidan, ma riceve un netto no

Di fronte all'emergenza, Cihan proverà prima a convincere la madre Sadakat a sottoporsi agli accertamenti, ma la donna rifiuterà. A quel punto, travolta dal senso di colpa, sarà la stessa Sadakat a mettere da parte anni di rancore e a presentarsi da Fidan, implorandola tra le lacrime di salvare Nare: "Mia figlia sta morendo, ti prego aiutami". Fidan, tuttavia, le risponderà di non poter donare il fegato alla ragazza.

Far Away va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:20 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.